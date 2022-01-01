RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.7 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 05:54

  sens написав:
  ScaryBee написав:
  adeges написав:Райф тупо решил выдавать 25 тыс грн на карту в день через банкомат, и если кому-то это не нравится, то они могут пойти в ж.

нащо вам стільки грошей?
треба купувати щось зелене,поки по 40

Хорошая была мысль! А сейчас продать по 38 :mrgreen:
Один из комментаторов на Минфине так и сделал: накупил по 42 с намерением продать по 46, а продал по 40. Мастер!
candidat
 
Повідомлень: 1039
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 06:18

  Amethyst написав:
  ScaryBee написав:Amethyst можна в екогазмяс по 36,6, щоб зразу

Ага, ото ота шаражкина контора под крылышком у гос-ва спокойно бумагой потом и вернет -- типа "ой, шото пошло не так"

Только неизвестно, что еще бумага: уголок помялся - на брухт, пятнышко - на брухт, ручкой черкнули - на брухт, выпуск лет 30 назад - на брухт.
candidat
 
Повідомлень: 1039
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 27282930
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: WallNutPen і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 400, 401, 402
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
4016 1745883
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 сер, 2022 05:43
WallNutPen
Банк Кредит Дніпро 1 ... 5, 6, 7
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 16:55
60 22822
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 сер, 2022 05:04
candidat
Банк Глобус 1 ... 15, 16, 17
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
160 207751
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 сер, 2022 01:38
Andey

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (79)
05.08.2022 07:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.