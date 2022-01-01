Хорошая была мысль! А сейчас продать по 38
Один из комментаторов на Минфине так и сделал: накупил по 42 с намерением продать по 46, а продал по 40. Мастер!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 сер, 2022 05:54
Хорошая была мысль! А сейчас продать по 38
Один из комментаторов на Минфине так и сделал: накупил по 42 с намерением продать по 46, а продал по 40. Мастер!
Додано: П'ят 05 сер, 2022 06:18
Только неизвестно, что еще бумага: уголок помялся - на брухт, пятнышко - на брухт, ручкой черкнули - на брухт, выпуск лет 30 назад - на брухт.
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