Додано: П'ят 05 сер, 2022 07:07

candidat написав: Amethyst написав: ScaryBee написав: Amethyst можна в екогазмяс по 36,6, щоб зразу можна в екогазмяс по 36,6, щоб зразу

Ага, ото ота шаражкина контора под крылышком у гос-ва спокойно бумагой потом и вернет -- типа "ой, шото пошло не так" Ага, ото ота шаражкина контора под крылышком у гос-ва спокойно бумагой потом и вернет -- типа "ой, шото пошло не так"

Только неизвестно, что еще бумага: уголок помялся - на брухт, пятнышко - на брухт, ручкой черкнули - на брухт, выпуск лет 30 назад - на брухт. Только неизвестно, что еще бумага: уголок помялся - на брухт, пятнышко - на брухт, ручкой черкнули - на брухт, выпуск лет 30 назад - на брухт.

Это где такая классификация? В банановых республиках. В цивилизованных странах нормально относятся к банкнотам с признаками изношенности или выпущенных в прошлом веке. Это только в славянских странах экс-СССР и в ряде стран Африки страдают такой ерундой. Вообще никогда не заморачиваюсь по поводу состояния банкнот если только они не подпадают под категорию "значно зношени". Да сейчас из-за войны за границу не всех выпускаю, но даст всевышний скоро победим и все потратиться там где положено. Но кстати банкноты с признаками изношенности очень даже хорошо берут обменники в случае кипиша как к примеру был после 21.07.2022. и никто нос не воротит. Потому как "сто баксов это всегда 100 баксов".