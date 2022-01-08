Хорошая была мысль! А сейчас продать по 38
Один из комментаторов на Минфине так и сделал: накупил по 42 с намерением продать по 46, а продал по 40. Мастер!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 сер, 2022 05:54
Хорошая была мысль! А сейчас продать по 38
Один из комментаторов на Минфине так и сделал: накупил по 42 с намерением продать по 46, а продал по 40. Мастер!
Додано: П'ят 05 сер, 2022 06:18
Только неизвестно, что еще бумага: уголок помялся - на брухт, пятнышко - на брухт, ручкой черкнули - на брухт, выпуск лет 30 назад - на брухт.
Додано: П'ят 05 сер, 2022 07:07
Это где такая классификация? В банановых республиках. В цивилизованных странах нормально относятся к банкнотам с признаками изношенности или выпущенных в прошлом веке. Это только в славянских странах экс-СССР и в ряде стран Африки страдают такой ерундой. Вообще никогда не заморачиваюсь по поводу состояния банкнот если только они не подпадают под категорию "значно зношени". Да сейчас из-за войны за границу не всех выпускаю, но даст всевышний скоро победим и все потратиться там где положено. Но кстати банкноты с признаками изношенности очень даже хорошо берут обменники в случае кипиша как к примеру был после 21.07.2022. и никто нос не воротит. Потому как "сто баксов это всегда 100 баксов".
Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:06
[quote=
нащо вам стільки грошей?[/quote] треба купувати щось зелене,поки по 40[/quote]
Хорошая была мысль! А сейчас продать по 38
Один из комментаторов на Минфине так и сделал: накупил по 42 с намерением продать по 46, а продал по 40. Мастер![/quote] війна не закінчилася, це-перше, такщо тримаємо готівку. Чи ви щось мудріше винайшли? Щодо Аваля,тут немає ані курсу ані додатку для конвертацій
Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:06
Ничего страшного, откупится по 46.
Я теперь знаю, кто этот спонсор, кто купил у меня по 42
Додано: Вів 16 сер, 2022 11:07
Додано: Вів 16 сер, 2022 13:34
Додано: Вів 16 сер, 2022 13:40
Додано: Вів 16 сер, 2022 14:04
Курс на сегодня 16.08.22: 37,45 грн за доллар, и 38,10 грн за евро. В дальнейшем рекомендуем отслеживать актуальный курс в нашем приложении
пока выглядит рекордсменом по поборам
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