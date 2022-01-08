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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.7 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 05:54

  sens написав:
  ScaryBee написав:
  adeges написав:Райф тупо решил выдавать 25 тыс грн на карту в день через банкомат, и если кому-то это не нравится, то они могут пойти в ж.

нащо вам стільки грошей?
треба купувати щось зелене,поки по 40

Хорошая была мысль! А сейчас продать по 38 :mrgreen:
Один из комментаторов на Минфине так и сделал: накупил по 42 с намерением продать по 46, а продал по 40. Мастер!
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 06:18

  Amethyst написав:
  ScaryBee написав:Amethyst можна в екогазмяс по 36,6, щоб зразу

Ага, ото ота шаражкина контора под крылышком у гос-ва спокойно бумагой потом и вернет -- типа "ой, шото пошло не так"

Только неизвестно, что еще бумага: уголок помялся - на брухт, пятнышко - на брухт, ручкой черкнули - на брухт, выпуск лет 30 назад - на брухт.
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 07:07

  candidat написав:
  Amethyst написав:
  ScaryBee написав:Amethyst можна в екогазмяс по 36,6, щоб зразу

Ага, ото ота шаражкина контора под крылышком у гос-ва спокойно бумагой потом и вернет -- типа "ой, шото пошло не так"

Только неизвестно, что еще бумага: уголок помялся - на брухт, пятнышко - на брухт, ручкой черкнули - на брухт, выпуск лет 30 назад - на брухт.

Это где такая классификация? В банановых республиках. В цивилизованных странах нормально относятся к банкнотам с признаками изношенности или выпущенных в прошлом веке. Это только в славянских странах экс-СССР и в ряде стран Африки страдают такой ерундой. Вообще никогда не заморачиваюсь по поводу состояния банкнот если только они не подпадают под категорию "значно зношени". Да сейчас из-за войны за границу не всех выпускаю, но даст всевышний скоро победим и все потратиться там где положено. Но кстати банкноты с признаками изношенности очень даже хорошо берут обменники в случае кипиша как к примеру был после 21.07.2022. и никто нос не воротит. Потому как "сто баксов это всегда 100 баксов".
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:06

[quote=
  adeges написав:Райф тупо решил выдавать 25 тыс грн на карту в день через банкомат, и если кому-то это не нравится, то они могут пойти в ж.

нащо вам стільки грошей?[/quote] треба купувати щось зелене,поки по 40[/quote]
Хорошая была мысль! А сейчас продать по 38 :mrgreen:
Один из комментаторов на Минфине так и сделал: накупил по 42 с намерением продать по 46, а продал по 40. Мастер![/quote] війна не закінчилася, це-перше, такщо тримаємо готівку. Чи ви щось мудріше винайшли? Щодо Аваля,тут немає ані курсу ані додатку для конвертацій
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:06

  candidat написав:
  sens написав:треба купувати щось зелене,поки по 40

Хорошая была мысль! А сейчас продать по 38 :mrgreen:
Один из комментаторов на Минфине так и сделал: накупил по 42 с намерением продать по 46, а продал по 40. Мастер!

Ничего страшного, откупится по 46.
Я теперь знаю, кто этот спонсор, кто купил у меня по 42 :mrgreen:
Ромасик
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Прикрутили покупку валюты на депозит от 3 месяцев
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 11:07

  iamdimon написав:Прикрутили покупку валюты на депозит от 3 месяцев

які умови?
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 13:34

gonzo

https://raiffeisen.ua/privatnim-osobam/depoziti/depozitni-programi/vklad-klasychnyi-strokovyi-v-dolarakh-ssha
Depo13
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 13:40

  gonzo написав:
  iamdimon написав:Прикрутили покупку валюты на депозит от 3 месяцев

які умови?

https://raiffeisen.ua/news/vidkrivayemo ... ursom-1771
antey718
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:04

  antey718 написав:
  gonzo написав:
  iamdimon написав:Прикрутили покупку валюты на депозит от 3 месяцев

які умови?

https://raiffeisen.ua/news/vidkrivayemo ... ursom-1771


Курс на сегодня 16.08.22: 37,45 грн за доллар, и 38,10 грн за евро. В дальнейшем рекомендуем отслеживать актуальный курс в нашем приложении

пока выглядит рекордсменом по поборам
cohan
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