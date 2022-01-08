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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.7 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:09

  cohan написав:
пока выглядит рекордсменом по поборам


Та не это даже дешевле моно у которого 37.5 плюс еще чтобы снять валюту прийдется заморочиться.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:14

  iamdimon написав:Прикрутили покупку валюты на депозит от 3 месяцев

какие бесплатные счета\карты тут надо открыть для этого депозита ?
J
 
Повідомлень: 5334
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Подякував: 23 раз.
Подякували: 260 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:17

  J написав:
  iamdimon написав:Прикрутили покупку валюты на депозит от 3 месяцев

какие бесплатные счета\карты тут надо открыть для этого депозита ?


Райф+ и валютный
1% будет за снятие еще
cohan
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Повідомлень: 4377
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:27

  cohan написав:
  J написав:
  iamdimon написав:Прикрутили покупку валюты на депозит от 3 месяцев

какие бесплатные счета\карты тут надо открыть для этого депозита ?


Райф+ и валютный
1% будет за снятие еще

Снятие с текущего для выплат без комиссии, он открывается автоматически вместе с депозитом.
antey718
 
Повідомлень: 767
З нами з: 03.08.13
Подякував: 49 раз.
Подякували: 121 раз.
 
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  #<1 ... 28293031
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