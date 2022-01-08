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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 сер, 2022 14:09
cohan написав:
пока выглядит рекордсменом по поборам
Та не это даже дешевле моно у которого 37.5 плюс еще чтобы снять валюту прийдется заморочиться.
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Додано: Вів 16 сер, 2022 14:14
iamdimon написав:
Прикрутили покупку валюты на депозит от 3 месяцев
какие бесплатные счета\карты тут надо открыть для этого депозита ?
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Додано: Вів 16 сер, 2022 14:17
J написав: iamdimon написав:
Прикрутили покупку валюты на депозит от 3 месяцев
какие бесплатные счета\карты тут надо открыть для этого депозита ?
Райф+ и валютный
1% будет за снятие еще
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Додано: Вів 16 сер, 2022 14:27
cohan написав: J написав: iamdimon написав:
Прикрутили покупку валюты на депозит от 3 месяцев
какие бесплатные счета\карты тут надо открыть для этого депозита ?
Райф+ и валютный
1% будет за снятие еще
Снятие с текущего для выплат без комиссии, он открывается автоматически вместе с депозитом.
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