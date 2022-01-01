RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
71%
5
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:09

  cohan написав:
пока выглядит рекордсменом по поборам


Та не это даже дешевле моно у которого 37.5 плюс еще чтобы снять валюту прийдется заморочиться.
antey718
 
Повідомлень: 767
З нами з: 03.08.13
Подякував: 49 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:14

  iamdimon написав:Прикрутили покупку валюты на депозит от 3 месяцев

какие бесплатные счета\карты тут надо открыть для этого депозита ?
J
 
Повідомлень: 5335
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:17

  J написав:
  iamdimon написав:Прикрутили покупку валюты на депозит от 3 месяцев

какие бесплатные счета\карты тут надо открыть для этого депозита ?


Райф+ и валютный
1% будет за снятие еще
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4378
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:27

  cohan написав:
  J написав:
  iamdimon написав:Прикрутили покупку валюты на депозит от 3 месяцев

какие бесплатные счета\карты тут надо открыть для этого депозита ?


Райф+ и валютный
1% будет за снятие еще

Снятие с текущего для выплат без комиссии, он открывается автоматически вместе с депозитом.
antey718
 
Повідомлень: 767
З нами з: 03.08.13
Подякував: 49 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 15:07

Re: Райффайзен Банк

там ще э якась плата за неактивність по рахункам...
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7252
З нами з: 15.08.12
Подякував: 392 раз.
Подякували: 1311 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 15:46

  -VICTOR- написав:там ще э якась плата за неактивність по рахункам...

6 міс. без руху і 2 дол. списали.
оскаржив через КЦ. повернули гривнею по курсу каси на той момент і прийшлось 1 дол. продати через додаток ще по 29, щоб зробити рух коштів на наступні 6 міс.
Клиент_
 
Повідомлень: 262
З нами з: 25.02.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 16:20

а дійсно зручно через застосунок
v57
 
Повідомлень: 3050
З нами з: 14.03.10
Подякував: 130 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 16:24

sms - інформування операцій від 100 грн по всіх операціях по рахунку на фінансовий номер 19 грн тариф "Райфкартка"

- можна відключити ?
J
 
Повідомлень: 5335
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:01

і в кого тепер вигідніше? :P

https://finclub.net/ua/news/raif-ta-ukr ... zytiv.html
vkladchiik
 
Повідомлень: 298
З нами з: 30.07.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:17

Re: Райффайзен Банк

оформил 1350, списало больше 50к, видимо, 50 по курсу НБУ, просто на страничке не сказано

удобно
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4378
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 29303132>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, ramaz, wolt450 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Восток 1, 2, 3, 4
Goodman » Нед 02 січ, 2022 19:26
34 85088
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 сер, 2022 17:48
lara_08
МТБ Банк 1, 2, 3, 4, 5
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 17:39
40 38959
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 сер, 2022 17:40
МТБ БАНК
А-Банк 1 ... 40, 41, 42
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
416 505028
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 сер, 2022 17:40
klug

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3496)
16.08.2022 18:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.