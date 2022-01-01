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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 сер, 2022 14:09
cohan написав:
пока выглядит рекордсменом по поборам
Та не это даже дешевле моно у которого 37.5 плюс еще чтобы снять валюту прийдется заморочиться.
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Додано: Вів 16 сер, 2022 14:14
iamdimon написав:
Прикрутили покупку валюты на депозит от 3 месяцев
какие бесплатные счета\карты тут надо открыть для этого депозита ?
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Додано: Вів 16 сер, 2022 14:17
J написав: iamdimon написав:
Прикрутили покупку валюты на депозит от 3 месяцев
какие бесплатные счета\карты тут надо открыть для этого депозита ?
Райф+ и валютный
1% будет за снятие еще
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Додано: Вів 16 сер, 2022 14:27
cohan написав: J написав: iamdimon написав:
Прикрутили покупку валюты на депозит от 3 месяцев
какие бесплатные счета\карты тут надо открыть для этого депозита ?
Райф+ и валютный
1% будет за снятие еще
Снятие с текущего для выплат без комиссии, он открывается автоматически вместе с депозитом.
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Додано: Вів 16 сер, 2022 15:07
там ще э якась плата за неактивність по рахункам...
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Додано: Вів 16 сер, 2022 15:46
-VICTOR- написав:
там ще э якась плата за неактивність по рахункам...
6 міс. без руху і 2 дол. списали.
оскаржив через КЦ. повернули гривнею по курсу каси на той момент і прийшлось 1 дол. продати через додаток ще по 29, щоб зробити рух коштів на наступні 6 міс.
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Додано: Вів 16 сер, 2022 16:20
а дійсно зручно через застосунок
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Додано: Вів 16 сер, 2022 16:24
sms - інформування операцій від 100 грн по всіх операціях по рахунку на фінансовий номер 19 грн тариф "Райфкартка"
- можна відключити ?
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Додано: Вів 16 сер, 2022 17:01
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Додано: Вів 16 сер, 2022 17:17
оформил 1350, списало больше 50к, видимо, 50 по курсу НБУ, просто на страничке не сказано
удобно
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