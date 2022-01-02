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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
71%
5
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:34

  cohan написав:оформил 1350, списало больше 50к, видимо, 50 по курсу НБУ, просто на страничке не сказано
удобно

Почём доллар вышел?
demichh
 
Повідомлень: 2749
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:38

  J написав:sms - інформування операцій від 100 грн по всіх операціях по рахунку на фінансовий номер 19 грн тариф "Райфкартка"

- можна відключити ?

Воно типово не підключено - приходять сповіщення у застосунок. При оформленні можете наголосити на тому, що Вам не потрібно підключати цю послугу, щоб випадково не проявили додаткову "турботу".
klug
 
Повідомлень: 7257
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Подякував: 307 раз.
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2
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:51

  demichh написав:
  cohan написав:оформил 1350, списало больше 50к, видимо, 50 по курсу НБУ, просто на страничке не сказано
удобно

Почём доллар вышел?

Сегодня доллар по 37,45
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:56

  vkladchiik написав:і в кого тепер вигідніше? :P

https://finclub.net/ua/news/raif-ta-ukr ... zytiv.html

Тут важливіше питання де більше шансів зняти готівку через 3 місяці без танців з бубном)
iamdimon
 
Повідомлень: 140
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 19:21

Re: Райффайзен Банк

Снимал в банке за войну несколько раз с текущего купленные до войны. Всегда отдавали , было с новой пачки утром. Сейчас пишет минимум для вклада 500дол. без пополнения и капитализации.
Citizen_D
 
Повідомлень: 146
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