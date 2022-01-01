RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
71%
5
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:34

  cohan написав:оформил 1350, списало больше 50к, видимо, 50 по курсу НБУ, просто на страничке не сказано
удобно

Почём доллар вышел?
demichh
 
Повідомлень: 2749
З нами з: 09.12.10
Подякував: 143 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:38

  J написав:sms - інформування операцій від 100 грн по всіх операціях по рахунку на фінансовий номер 19 грн тариф "Райфкартка"

- можна відключити ?

Воно типово не підключено - приходять сповіщення у застосунок. При оформленні можете наголосити на тому, що Вам не потрібно підключати цю послугу, щоб випадково не проявили додаткову "турботу".
klug
 
Повідомлень: 7257
З нами з: 18.08.14
Подякував: 307 раз.
Подякували: 1004 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:51

  demichh написав:
  cohan написав:оформил 1350, списало больше 50к, видимо, 50 по курсу НБУ, просто на страничке не сказано
удобно

Почём доллар вышел?

Сегодня доллар по 37,45
iamdimon
 
Повідомлень: 141
З нами з: 01.04.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:56

  vkladchiik написав:і в кого тепер вигідніше? :P

https://finclub.net/ua/news/raif-ta-ukr ... zytiv.html

Тут важливіше питання де більше шансів зняти готівку через 3 місяці без танців з бубном)
iamdimon
 
Повідомлень: 141
З нами з: 01.04.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 19:21

Re: Райффайзен Банк

Снимал в банке за войну несколько раз с текущего купленные до войны. Всегда отдавали , было с новой пачки утром. Сейчас пишет минимум для вклада 500дол. без пополнения и капитализации.
Citizen_D
 
Повідомлень: 146
З нами з: 14.03.20
Подякував: 99 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 20:14

  Citizen_D написав:Снимал в банке за войну несколько раз с текущего купленные до войны. Всегда отдавали , было с новой пачки утром. Сейчас пишет минимум для вклада 500дол. без пополнения и капитализации.

500 долларов в отделении, в приложении любая сумма, без пополнения потому что сложно отслеживать чтобы купленная сумма лежала в банке минимум 3 месяца
iamdimon
 
Повідомлень: 141
З нами з: 01.04.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 20:51

Re: Райффайзен Банк

Дак после окончания депо деньги(дол) падают на текущий счет, а там комиссия 1.2 проц., разве выгодно получается?
тарасов
 
Повідомлень: 502
З нами з: 20.03.14
Подякував: 141 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 08:06

  тарасов написав:Дак после окончания депо деньги(дол) падают на текущий счет, а там комиссия 1.2 проц., разве выгодно получается?

Нет там этой комиссии, вы не тот текущий счет смотрите. В счете для выплат обнал без комиссии, зачисление депо без комиссии.
antey718
 
Повідомлень: 768
З нами з: 03.08.13
Подякував: 49 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 08:18

antey718
понял...
тарасов
 
Повідомлень: 502
З нами з: 20.03.14
Подякував: 141 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 08:37

  iamdimon написав:
  demichh написав:
  cohan написав:оформил 1350, списало больше 50к, видимо, 50 по курсу НБУ, просто на страничке не сказано
удобно

Почём доллар вышел?

Сегодня доллар по 37,45

Неее, хочу 37.12. Ждююю
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2901
З нами з: 05.05.21
Подякував: 179 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
1
7
  #<1 ... 29303132
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Koticoff, Vorlon і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 16, 17, 18
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
171 210523
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 сер, 2022 09:10
Клиент_
Банк Восток 1, 2, 3, 4
Goodman » Нед 02 січ, 2022 19:26
35 85289
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 сер, 2022 08:59
тарасов
А-Банк 1 ... 40, 41, 42
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
417 505448
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 сер, 2022 08:10
alex lem

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (172)
17.08.2022 10:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.