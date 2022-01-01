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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 сер, 2022 17:34
cohan написав:
оформил 1350, списало больше 50к, видимо, 50 по курсу НБУ, просто на страничке не сказано
удобно
Почём доллар вышел?
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demichh
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Додано: Вів 16 сер, 2022 17:38
J написав:
sms - інформування операцій від 100 грн по всіх операціях по рахунку на фінансовий номер 19 грн тариф "Райфкартка"
- можна відключити ?
Воно типово не підключено - приходять сповіщення у застосунок. При оформленні можете наголосити на тому, що Вам не потрібно підключати цю послугу, щоб випадково не проявили додаткову "турботу".
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klug
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Додано: Вів 16 сер, 2022 17:51
demichh написав: cohan написав:
оформил 1350, списало больше 50к, видимо, 50 по курсу НБУ, просто на страничке не сказано
удобно
Почём доллар вышел?
Сегодня доллар по 37,45
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iamdimon
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Додано: Вів 16 сер, 2022 17:56
Тут важливіше питання де більше шансів зняти готівку через 3 місяці без танців з бубном)
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iamdimon
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Додано: Вів 16 сер, 2022 19:21
Снимал в банке за войну несколько раз с текущего купленные до войны. Всегда отдавали , было с новой пачки утром. Сейчас пишет минимум для вклада 500дол. без пополнения и капитализации.
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Citizen_D
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Додано: Вів 16 сер, 2022 20:14
Citizen_D написав:
Снимал в банке за войну несколько раз с текущего купленные до войны. Всегда отдавали , было с новой пачки утром. Сейчас пишет минимум для вклада 500дол. без пополнения и капитализации.
500 долларов в отделении, в приложении любая сумма, без пополнения потому что сложно отслеживать чтобы купленная сумма лежала в банке минимум 3 месяца
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iamdimon
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Додано: Вів 16 сер, 2022 20:51
Дак после окончания депо деньги(дол) падают на текущий счет, а там комиссия 1.2 проц., разве выгодно получается?
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тарасов
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Додано: Сер 17 сер, 2022 08:06
тарасов написав:
Дак после окончания депо деньги(дол) падают на текущий счет, а там комиссия 1.2 проц., разве выгодно получается?
Нет там этой комиссии, вы не тот текущий счет смотрите. В счете для выплат обнал без комиссии, зачисление депо без комиссии.
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antey718
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Додано: Сер 17 сер, 2022 08:18
antey718
понял...
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тарасов
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Додано: Сер 17 сер, 2022 08:37
iamdimon написав: demichh написав: cohan написав:
оформил 1350, списало больше 50к, видимо, 50 по курсу НБУ, просто на страничке не сказано
удобно
Почём доллар вышел?
Сегодня доллар по 37,45
Неее, хочу 37.12. Ждююю
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Amethyst
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