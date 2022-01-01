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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 сер, 2022 14:06
теж оформив у додатку 1350$ списало 50557,5грн
при наявності райфкартки дві хвилини зайняло відкриття депозиту та ще дві хвилини обмін валюти на депозит.
поточний для у валютіб ку3ди мають впасти кошти після закінчення терміну відкрився автоматично і безкоштовно. зняття з нього теж без комісії.
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Додано: Чет 18 сер, 2022 16:47
Яка мінімальна сума валютного депозиту для купівлі валюти?
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Додано: Чет 18 сер, 2022 17:44
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Додано: Чет 18 сер, 2022 17:55
jjjj75 написав:
Яка мінімальна сума валютного депозиту для купівлі валюти?
У додатку будь яка, у відділенні 500 у.о.
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Чет 18 сер, 2022 15:30
nord
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