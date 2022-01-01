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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

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Райффайзен Банк 3.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
63%
5
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 14:06

Re: Райффайзен Банк

теж оформив у додатку 1350$ списало 50557,5грн
при наявності райфкартки дві хвилини зайняло відкриття депозиту та ще дві хвилини обмін валюти на депозит.
поточний для у валютіб ку3ди мають впасти кошти після закінчення терміну відкрився автоматично і безкоштовно. зняття з нього теж без комісії.
Hamster
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 16:47

Re: Райффайзен Банк

Яка мінімальна сума валютного депозиту для купівлі валюти?
jjjj75
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 17:44

jjjj75
500
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 17:55

  jjjj75 написав:Яка мінімальна сума валютного депозиту для купівлі валюти?

У додатку будь яка, у відділенні 500 у.о.
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 12:21

Re: Райффайзен Банк

Підкажіть АТБ картка для валютообміну підходить? А як на неї загнати 50К без танців з бубоном???
ihorsic
 
Повідомлень: 669
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 12:27

  ihorsic написав:Підкажіть АТБ картка для валютообміну підходить? А як на неї загнати 50К без танців з бубоном???

Підходить, депозитний АТМ
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 12:56

Про депозитний АТМ я знаю. Але як він реагує на якість купюр? Мені вчора сотки такі видали не свіжі.... Боюсь що тумба не прийме...
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:33

  ihorsic написав:, Мені вчора сотки такі видали не свіжі.... ,

йдете туди, де в вас приймуть не відмиті гроші і
звідти перераховуете СЕПом
J
 
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