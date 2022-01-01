|
|
|
Райффайзен Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 сер, 2022 14:06
теж оформив у додатку 1350$ списало 50557,5грн
при наявності райфкартки дві хвилини зайняло відкриття депозиту та ще дві хвилини обмін валюти на депозит.
поточний для у валютіб ку3ди мають впасти кошти після закінчення терміну відкрився автоматично і безкоштовно. зняття з нього теж без комісії.
-
Hamster
-
-
- Повідомлень: 26
- З нами з: 12.02.16
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 сер, 2022 16:47
Яка мінімальна сума валютного депозиту для купівлі валюти?
-
jjjj75
-
-
- Повідомлень: 83
- З нами з: 04.04.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 сер, 2022 17:44
jjjj75
500
-
тарасов
-
-
- Повідомлень: 504
- З нами з: 20.03.14
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 сер, 2022 17:55
jjjj75 написав:
Яка мінімальна сума валютного депозиту для купівлі валюти?
У додатку будь яка, у відділенні 500 у.о.
-
iamdimon
-
-
- Повідомлень: 143
- З нами з: 01.04.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 сер, 2022 12:21
Підкажіть АТБ картка для валютообміну підходить? А як на неї загнати 50К без танців з бубоном???
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 669
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 сер, 2022 12:27
ihorsic написав:
Підкажіть АТБ картка для валютообміну підходить? А як на неї загнати 50К без танців з бубоном???
Підходить, депозитний АТМ
-
iamdimon
-
-
- Повідомлень: 143
- З нами з: 01.04.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 сер, 2022 12:56
Про депозитний АТМ я знаю. Але як він реагує на якість купюр? Мені вчора сотки такі видали не свіжі.... Боюсь що тумба не прийме...
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 669
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:33
ihorsic написав:
, Мені вчора сотки такі видали не свіжі.... ,
йдете туди, де в вас приймуть не відмиті гроші і
звідти перераховуете СЕПом
-
J
-
-
- Повідомлень: 5338
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 260 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2235
|1264598
|
П'ят 19 сер, 2022 13:13
nord
|
|4217
|1785449
|
|
|305
|181543
|
|