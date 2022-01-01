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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 32333435

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
63%
5
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 16:33

  Ebrogim написав:Если открыл в приложении карту-счет Райфкарта+. Как ее можно пополнить в отделении что бы небыло комиссии?
Через банкомат, через кассу, просто сообщив номер карты или через менеджера по платежному поручению?


касса будет
банкомат онли
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 18:10

  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:доллар по 37,45

Неее, хочу 37.12. Ждююю
а тут какие есть предпосылки ждааать?
Да уже так смотрю на ет дело, шо нема уже предпосьілок...

ну т.е. просто тут ждьом тот же курс - 37,12, - но уже для евродепо 8)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 20:57

  Ebrogim написав: Как ее можно пополнить в отделении что бы небыло комиссии?

Пополнял сегодня через банкомат в отделении без комиссии.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 21:10

cohan Спасибо, а виртуальную карту тоже можно через банкомат?
Как у Приватбанка по номеру карты
Ebrogim
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 23:46

flysoulfly

вже євро у Райфа 37,45 грн - еквілібріум із доларом
vkladchiik
 
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