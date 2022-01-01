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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 сер, 2022 16:33
Ebrogim написав:
Если открыл в приложении карту-счет Райфкарта+. Как ее можно пополнить в отделении что бы небыло комиссии?
Через банкомат, через кассу, просто сообщив номер карты или через менеджера по платежному поручению?
касса будет
банкомат онли
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Додано: Пон 22 сер, 2022 18:10
Amethyst написав: flysoulfly написав: Amethyst написав:
доллар по 37,45
Неее, хочу 37.12
. Ждююю
а тут
какие есть предпосылки ждааать?
Да уже так смотрю на ет дело, шо нема уже предпосьілок...
ну т.е. просто тут ждьом тот же курс - 37,12
, - но уже для евродепо
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Додано: Пон 22 сер, 2022 20:57
Ebrogim написав:
Как ее можно пополнить в отделении что бы небыло комиссии?
Пополнял сегодня через банкомат в отделении без комиссии.
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Додано: Пон 22 сер, 2022 21:10
cohan Спасибо, а виртуальную карту тоже можно через банкомат?
Как у Приватбанка по номеру карты
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Додано: Пон 22 сер, 2022 23:46
flysoulfly
вже євро у Райфа 37,45 грн - еквілібріум із доларом
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Пон 22 сер, 2022 19:20
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