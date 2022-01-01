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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
63%
5
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 11:30

  flysoulfly написав:
  vkladchiik написав:вже євро у Райфа 37,45 грн - еквілібріум із доларом

кстати , а где видно эти конкретные курсы? ткните меня туда носом, плиз :oops:

В приложении перед входом в него есть внизу меню курсы валют или если уже зашли то меню Еще и вверху отобразятся курсы
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 21:34

iamdimon
Сегодня пробывал через NFC c гугл волет в отделении г. Киева, но увы, функция пополнения отключена.
Позволяет зайти в меню банкомата но именно кнопка пополнить неактивна. Пришлось оформлять физическую карту на месте и сразу ее пополнить.
В 16-00 пополнил но деньги до сих пор на карте не отразись((
Ebrogim
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 22:06

Re: Райффайзен Банк

  Ebrogim написав:В 16-00 пополнил но деньги до сих пор на карте не отразись((

А в Выписке в ИБ чо пишет?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 23:21

  Ebrogim написав:iamdimon
Сегодня пробывал через NFC

Вчера успешно снимал в банкомате через Wallet с карты ощада по 1 тыс ) А сегодня этот же банкомат не видел ни ощад, на райф, ни через телефон, ни живую карту. Писал "Попробуйте приложить одну карту, а не несколько" )
mikos
 
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