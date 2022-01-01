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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 сер, 2022 11:30
flysoulfly написав: vkladchiik написав:
вже євро у Райфа 37,45 грн - еквілібріум із доларом
кстати , а где видно эти конкретные курсы? ткните меня туда носом, плиз
В приложении перед входом в него есть внизу меню курсы валют или если уже зашли то меню Еще и вверху отобразятся курсы
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iamdimon
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Додано: Вів 23 сер, 2022 21:34
iamdimon
Сегодня пробывал через NFC c гугл волет в отделении г. Киева, но увы, функция пополнения отключена.
Позволяет зайти в меню банкомата но именно кнопка пополнить неактивна. Пришлось оформлять физическую карту на месте и сразу ее пополнить.
В 16-00 пополнил но деньги до сих пор на карте не отразись((
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Ebrogim
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Додано: Вів 23 сер, 2022 22:06
Ebrogim написав:
В 16-00 пополнил но деньги до сих пор на карте не отразись((
А в Выписке в ИБ чо пишет?
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Додано: Вів 23 сер, 2022 23:21
Ebrogim написав:iamdimon
Сегодня пробывал через NFC
Вчера успешно снимал в банкомате через Wallet с карты ощада по 1 тыс ) А сегодня этот же банкомат не видел ни ощад, на райф, ни через телефон, ни живую карту. Писал "Попробуйте приложить одну карту, а не несколько" )
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mikos
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