В приложении перед входом в него есть внизу меню курсы валют или если уже зашли то меню Еще и вверху отобразятся курсы
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 сер, 2022 11:30
Додано: Вів 23 сер, 2022 21:34
iamdimon
Сегодня пробывал через NFC c гугл волет в отделении г. Киева, но увы, функция пополнения отключена.
Позволяет зайти в меню банкомата но именно кнопка пополнить неактивна. Пришлось оформлять физическую карту на месте и сразу ее пополнить.
В 16-00 пополнил но деньги до сих пор на карте не отразись((
Додано: Вів 23 сер, 2022 22:06
Re: Райффайзен Банк
Додано: Вів 23 сер, 2022 23:21
Додано: Сер 24 сер, 2022 08:59
Re: Райффайзен Банк
Пишет, транзакций за последние 30дней нет
Додано: П'ят 26 сер, 2022 16:03
Прийшло повідомлення, що підключено СМС-інформування до рахунку вкладу (2630) це треба відключати чи воно безкоштовне?
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