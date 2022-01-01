|
|
|
Райффайзен Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 сер, 2022 11:30
flysoulfly написав: vkladchiik написав:
вже євро у Райфа 37,45 грн - еквілібріум із доларом
кстати , а где видно эти конкретные курсы? ткните меня туда носом, плиз
В приложении перед входом в него есть внизу меню курсы валют или если уже зашли то меню Еще и вверху отобразятся курсы
-
iamdimon
-
-
- Повідомлень: 149
- З нами з: 01.04.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 сер, 2022 21:34
iamdimon
Сегодня пробывал через NFC c гугл волет в отделении г. Киева, но увы, функция пополнения отключена.
Позволяет зайти в меню банкомата но именно кнопка пополнить неактивна. Пришлось оформлять физическую карту на месте и сразу ее пополнить.
В 16-00 пополнил но деньги до сих пор на карте не отразись((
-
Ebrogim
-
-
- Повідомлень: 78
- З нами з: 18.10.08
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 сер, 2022 22:06
Ebrogim написав:
В 16-00 пополнил но деньги до сих пор на карте не отразись((
А в Выписке в ИБ чо пишет?
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2987
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 549 раз.
-
- Профіль
-
1
7
Додано: Вів 23 сер, 2022 23:21
Ebrogim написав:iamdimon
Сегодня пробывал через NFC
Вчера успешно снимал в банкомате через Wallet с карты ощада по 1 тыс ) А сегодня этот же банкомат не видел ни ощад, на райф, ни через телефон, ни живую карту. Писал "Попробуйте приложить одну карту, а не несколько" )
-
mikos
-
-
- Повідомлень: 205
- З нами з: 07.06.16
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 сер, 2022 08:59
Пишет, транзакций за последние 30дней нет
-
Ebrogim
-
-
- Повідомлень: 78
- З нами з: 18.10.08
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 сер, 2022 16:03
Прийшло повідомлення, що підключено СМС-інформування до рахунку вкладу (2630) це треба відключати чи воно безкоштовне?
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7319
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 311 раз.
- Подякували: 1023 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 26 сер, 2022 17:58
klug написав:
Прийшло повідомлення, що підключено СМС-інформування до рахунку вкладу (2630) це треба відключати чи воно безкоштовне?
Воно без плати
-
iamdimon
-
-
- Повідомлень: 149
- З нами з: 01.04.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 сер, 2022 18:43
А якщо віртуалку відкрию онлайн чи можно буде її онлайн і закрити?
-
Alexey_k9
-
-
- Повідомлень: 204
- З нами з: 06.08.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 сер, 2022 18:55
Alexey_k9 написав:
А якщо віртуалку відкрию онлайн чи можно буде її онлайн і закрити?
На скільки я знаю якщо залишок буде до 100 грн то можна або в чат у додатку написати щоби закрили або дзвінок на гарячку
-
iamdimon
-
-
- Повідомлень: 149
- З нами з: 01.04.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 сер, 2022 22:31
klug написав:
Прийшло повідомлення, що підключено СМС-інформування до рахунку вкладу (2630) це треба відключати чи воно безкоштовне?
стоимость услуги - 3 грн. с каждого доллара вклада
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38667
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 221 раз.
- Подякували: 6171 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4273
|1796333
|
|
|2268
|1272278
|
|
|452
|510662
|
|