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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
63%
5
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 06:21

  IMPRINTER написав:
  klug написав:Прийшло повідомлення, що підключено СМС-інформування до рахунку вкладу (2630) це треба відключати чи воно безкоштовне?


стоимость услуги - 3 грн. с каждого доллара вклада


Это бесплатно п.10 2 стр. https://raiffeisen.ua/storage/files/vklady-z-220811.pdf
Там речь про то, что смс приходят на операции по депозиту от 100 грн/3usd/3eur
iamdimon
 
Повідомлень: 150
З нами з: 01.04.15
Подякував: 1 раз.
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  #<1 ... 34353637
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