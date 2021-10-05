Это бесплатно п.10 2 стр.
Там речь про то, что смс приходят на операции по депозиту от 100 грн/3usd/3eur
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 сер, 2022 06:21
Это бесплатно п.10 2 стр.
Там речь про то, что смс приходят на операции по депозиту от 100 грн/3usd/3eur
Додано: Суб 27 сер, 2022 22:07
Re: Райффайзен Банк
у райфа проблемы с грн в кассе, в пт не смогли принять более 100 дол - мол нет гривны... интересно как они собираются валютные вклады отдавать при таком подходе... Хотя не исключаю, что там проблемы с кассиршей, т.к. за пару дней до этого у нее тоже не было грн, а в соседней кассе почему-то гривна нашлась, а вот вчера (в пт) работала только одна касса...
Додано: Нед 28 сер, 2022 05:29
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