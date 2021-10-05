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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

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Райффайзен Банк 3.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
63%
5
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 06:21

  IMPRINTER написав:
  klug написав:Прийшло повідомлення, що підключено СМС-інформування до рахунку вкладу (2630) це треба відключати чи воно безкоштовне?


стоимость услуги - 3 грн. с каждого доллара вклада


Это бесплатно п.10 2 стр. https://raiffeisen.ua/storage/files/vklady-z-220811.pdf
Там речь про то, что смс приходят на операции по депозиту от 100 грн/3usd/3eur
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 22:07

Re: Райффайзен Банк

у райфа проблемы с грн в кассе, в пт не смогли принять более 100 дол - мол нет гривны... интересно как они собираются валютные вклады отдавать при таком подходе... Хотя не исключаю, что там проблемы с кассиршей, т.к. за пару дней до этого у нее тоже не было грн, а в соседней кассе почему-то гривна нашлась, а вот вчера (в пт) работала только одна касса...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 05:29

  IMPRINTER написав:
  klug написав:Прийшло повідомлення, що підключено СМС-інформування до рахунку вкладу (2630) це треба відключати чи воно безкоштовне?


стоимость услуги - 3 грн. с каждого доллара вклада

распугаете клиентов :D
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 13:30

Re: Райффайзен Банк

народ, а что это за прикол снимать в день не более 25к грн. В отделение не могу попасть т.к. график их работы совпадает с моим рабочим графиком+ в выходные они не работают. Насколько законно не выдавать наличку с выше 25к в день?
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 14:02

  alex2013a90 написав:народ, а что это за прикол снимать в день не более 25к грн. В отделение не могу попасть т.к. график их работы совпадает с моим рабочим графиком+ в выходные они не работают. Насколько законно не выдавать наличку с выше 25к в день?


у кого деньги - того и закон :mrgreen: :mrgreen:

и это еще по-божески, Альфа по 5-10 выдает вон (мож улучшилось что)

открывайте допки, там они кажется по 100 грн, но есть варианты: АТБ 1 точно фри, и кажется с 10к их тоже фри можно понаделать, вот уже и 25*N
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 21:15

  ol_zy написав:у райфа проблемы с грн в кассе, в пт не смогли принять более 100 дол - мол нет гривны... интересно как они собираются
вероятнее всего, только что перед этим касса уже купила "мульйон"баксов , и гривневая позиция кончилась.

или просто не захотела, не?
обычная такая отмазка кассиров, когда знают, что "завтра-послезавтра" будут принимать валюту гораздо дешевле.
flysoulfly
 
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