Это бесплатно п.10 2 стр.
Там речь про то, что смс приходят на операции по депозиту от 100 грн/3usd/3eur
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Додано: Суб 27 сер, 2022 06:21
Это бесплатно п.10 2 стр.
Там речь про то, что смс приходят на операции по депозиту от 100 грн/3usd/3eur
Додано: Суб 27 сер, 2022 22:07
Re: Райффайзен Банк
у райфа проблемы с грн в кассе, в пт не смогли принять более 100 дол - мол нет гривны... интересно как они собираются валютные вклады отдавать при таком подходе... Хотя не исключаю, что там проблемы с кассиршей, т.к. за пару дней до этого у нее тоже не было грн, а в соседней кассе почему-то гривна нашлась, а вот вчера (в пт) работала только одна касса...
Додано: Нед 28 сер, 2022 05:29
Додано: Нед 28 сер, 2022 13:30
Re: Райффайзен Банк
народ, а что это за прикол снимать в день не более 25к грн. В отделение не могу попасть т.к. график их работы совпадает с моим рабочим графиком+ в выходные они не работают. Насколько законно не выдавать наличку с выше 25к в день?
Додано: Нед 28 сер, 2022 14:02
у кого деньги - того и закон
и это еще по-божески, Альфа по 5-10 выдает вон (мож улучшилось что)
открывайте допки, там они кажется по 100 грн, но есть варианты: АТБ 1 точно фри, и кажется с 10к их тоже фри можно понаделать, вот уже и 25*N
Додано: Нед 28 сер, 2022 21:15
вероятнее всего, только что перед этим касса уже купила "мульйон"баксов , и гривневая позиция кончилась.
или просто не захотела, не?
обычная такая отмазка кассиров, когда знают, что "завтра-послезавтра" будут принимать валюту гораздо дешевле.
Додано: Нед 28 сер, 2022 21:48
Есть райфовская АТБ-карта (открывал в отделении когда-то), зарегана в приложении.
Можете уточнить алгоритм открытия на диване через приложение конвертационного модного евродепо:
• р2р заход с другого банка на карту 50000грн - или надо больше?, с учетом и всех комиссий(имеется ввиду комиссий именно по этой услуге конвертации/валютнодепооткрытию) ?
• по картсчету сразу проведется это р2р-зачисление, овера не будет?
• далее что клацать: "депозиты" > "+" > "стандартный" > "ЕUR" > "оформление" > "подписать" > ??
евросчет(текущий"для выплат"?(комиссия 2EUR/мес ??) или может какая-то виртуал(пластик?) карта?) для итогового получения тела и % - оно автоматом откроется? или надо сначала открыть?
Додано: Пон 29 сер, 2022 05:43
Когда-то говорили, что карту для покупок в АТБ можно оформить в самом АТБ. Это так? Как это делается? Только в каких-то отдельных АТБ? Ни в одном АТБ, где бываю, не видел, чтоб оформляли карту.
Эта карта кредитная или дебетовая?
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