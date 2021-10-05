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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 сер, 2022 08:40
candidat написав:
Когда-то говорили, что карту для покупок в АТБ можно оформить в самом АТБ. Это так? Как это делается? Только в каких-то отдельных АТБ? Ни в одном АТБ, где бываю, не видел, чтоб оформляли карту.
Эта карта кредитная или дебетовая?
вертаетесь у 23 лютого и кое-где найдете
а так - и в отделении дадут, неименную даже
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Додано: Пон 29 сер, 2022 08:52
candidat написав:
Когда-то говорили, что карту для покупок в АТБ можно оформить в самом АТБ. Это так?
Ну в некоторых АТБ было. Сейчас в АТБ продаются сами карты с возможностью оформления на диване.
candidat написав:
Эта карта кредитная или дебетовая?
Дебетовая карта с кредитным BIN.
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