|
|
|
Райффайзен Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 сер, 2022 08:40
candidat написав:
Когда-то говорили, что карту для покупок в АТБ можно оформить в самом АТБ. Это так? Как это делается? Только в каких-то отдельных АТБ? Ни в одном АТБ, где бываю, не видел, чтоб оформляли карту.
Эта карта кредитная или дебетовая?
вертаетесь у 23 лютого и кое-где найдете
а так - и в отделении дадут, неименную даже
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4470
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 365 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 сер, 2022 08:52
candidat написав:
Когда-то говорили, что карту для покупок в АТБ можно оформить в самом АТБ. Это так?
Ну в некоторых АТБ было. Сейчас в АТБ продаются сами карты с возможностью оформления на диване.
candidat написав:
Эта карта кредитная или дебетовая?
Дебетовая карта с кредитным BIN.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 4668
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 494 раз.
- Подякували: 867 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 29 сер, 2022 12:52
АТБешная карта в отделении оформляется?
она бесплатная?
всё стольное для размещения долларового депозита можно сделать в ИБ?
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 5338
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 616 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 29 сер, 2022 13:21
uaprofi, карту АТБ можно оформить в разных тарифах. Всё зависит от её тарифа.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 4668
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 494 раз.
- Подякували: 867 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 29 сер, 2022 13:26
Howl написав:
uaprofi, карту АТБ можно оформить в разных тарифах. Всё зависит от её тарифа.
кхм... а как теперь понять, в каком тарифе была оформлена, бесплатно оформлена? Договор не сохренился.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 877
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 381 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 сер, 2022 13:51
flysoulfly написав: Howl написав:
uaprofi, карту АТБ можно оформить в разных тарифах. Всё зависит от её тарифа.
кхм... а как теперь понять, в каком тарифе была оформлена, бесплатно оформлена? Договор не сохренился.
не сохренился - и хрен с ним,
додаток есть - там в свойствах карты будет счет к какому привязана
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4470
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 365 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 сер, 2022 13:52
uaprofi написав:
АТБешная карта в отделении оформляется?
она бесплатная?
всё стольное для размещения долларового депозита можно сделать в ИБ?
да, нашару, фото тоже бесплатно
P.S. пвбки сломали и хоть бы хрен
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4470
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 365 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|36
|85624
|
Пон 29 сер, 2022 12:41
bim
|
|456
|511702
|
|
|661
|538111
|
Пон 29 сер, 2022 07:32
cohan
|