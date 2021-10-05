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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738

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Райффайзен Банк 3.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
63%
5
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 08:40

  candidat написав:Когда-то говорили, что карту для покупок в АТБ можно оформить в самом АТБ. Это так? Как это делается? Только в каких-то отдельных АТБ? Ни в одном АТБ, где бываю, не видел, чтоб оформляли карту.
Эта карта кредитная или дебетовая?


вертаетесь у 23 лютого и кое-где найдете
а так - и в отделении дадут, неименную даже
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 08:52

Re: Райффайзен Банк

  candidat написав:Когда-то говорили, что карту для покупок в АТБ можно оформить в самом АТБ. Это так?
Ну в некоторых АТБ было. Сейчас в АТБ продаются сами карты с возможностью оформления на диване.

  candidat написав:Эта карта кредитная или дебетовая?
Дебетовая карта с кредитным BIN.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 12:52

АТБешная карта в отделении оформляется?
она бесплатная?
всё стольное для размещения долларового депозита можно сделать в ИБ?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 13:21

Re: Райффайзен Банк

uaprofi, карту АТБ можно оформить в разных тарифах. Всё зависит от её тарифа.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 13:26

  Howl написав:uaprofi, карту АТБ можно оформить в разных тарифах. Всё зависит от её тарифа.
кхм... а как теперь понять, в каком тарифе была оформлена, бесплатно оформлена? Договор не сохренился.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 13:51

  flysoulfly написав:
  Howl написав:uaprofi, карту АТБ можно оформить в разных тарифах. Всё зависит от её тарифа.
кхм... а как теперь понять, в каком тарифе была оформлена, бесплатно оформлена? Договор не сохренился.

не сохренился - и хрен с ним,
додаток есть - там в свойствах карты будет счет к какому привязана
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 13:52

  uaprofi написав:АТБешная карта в отделении оформляется?
она бесплатная?
всё стольное для размещения долларового депозита можно сделать в ИБ?

да, нашару, фото тоже бесплатно

P.S. пвбки сломали и хоть бы хрен
cohan
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