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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 сер, 2022 08:40
candidat написав:
Когда-то говорили, что карту для покупок в АТБ можно оформить в самом АТБ. Это так? Как это делается? Только в каких-то отдельных АТБ? Ни в одном АТБ, где бываю, не видел, чтоб оформляли карту.
Эта карта кредитная или дебетовая?
вертаетесь у 23 лютого и кое-где найдете
а так - и в отделении дадут, неименную даже
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Додано: Пон 29 сер, 2022 08:52
candidat написав:
Когда-то говорили, что карту для покупок в АТБ можно оформить в самом АТБ. Это так?
Ну в некоторых АТБ было. Сейчас в АТБ продаются сами карты с возможностью оформления на диване.
candidat написав:
Эта карта кредитная или дебетовая?
Дебетовая карта с кредитным BIN.
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Додано: Пон 29 сер, 2022 12:52
АТБешная карта в отделении оформляется?
она бесплатная?
всё стольное для размещения долларового депозита можно сделать в ИБ?
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uaprofi
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Додано: Пон 29 сер, 2022 13:21
uaprofi, карту АТБ можно оформить в разных тарифах. Всё зависит от её тарифа.
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Додано: Пон 29 сер, 2022 13:26
Howl написав:
uaprofi, карту АТБ можно оформить в разных тарифах. Всё зависит от её тарифа.
кхм... а как теперь понять, в каком тарифе была оформлена, бесплатно оформлена? Договор не сохренился.
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flysoulfly
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Додано: Пон 29 сер, 2022 13:51
flysoulfly написав: Howl написав:
uaprofi, карту АТБ можно оформить в разных тарифах. Всё зависит от её тарифа.
кхм... а как теперь понять, в каком тарифе была оформлена, бесплатно оформлена? Договор не сохренился.
не сохренился - и хрен с ним,
додаток есть - там в свойствах карты будет счет к какому привязана
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Додано: Пон 29 сер, 2022 13:52
uaprofi написав:
АТБешная карта в отделении оформляется?
она бесплатная?
всё стольное для размещения долларового депозита можно сделать в ИБ?
да, нашару, фото тоже бесплатно
P.S. пвбки сломали и хоть бы хрен
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Додано: Пон 29 сер, 2022 15:00
т.е. если у меня виза голд зарплата и есть атб карта то я могу сначала с зарплатной 25к в день снять и так само с карты АТБ 25к грн в день без комиссии снять?
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Додано: Пон 29 сер, 2022 15:19
mi12k888 написав:
Хочу открыть онлайн карту для валютного соц депозита какую выбрать Райфкартка Visa Reward или AТБ Visa Gold?
AТБ Visa Rewards. Онлайнова не дуже підходить, бо на ній не більше 40к може бути одномоментно і є інші обмеження. Краще сходіть до відділення.
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klug
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