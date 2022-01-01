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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 сер, 2022 17:02
cohan написав: flysoulfly написав: Howl написав:
uaprofi, карту АТБ можно оформить в разных тарифах. Всё зависит от её тарифа.
кхм... а как теперь понять, в каком тарифе была оформлена, бесплатно оформлена? Договор не сохренился.
не сохренился - и хрен с ним,
додаток есть - там в свойствах карты будет счет к какому привязана
ну Айбэн есть...
Райфкарта
Visa АТБ Instant
но вообще... тут смотрю: люди какие-то виртуал.карты открывают онлайновые через додаток - а у меня в додатке даже места такого не нашел, куда ткнуть,
нету такого.
Вообще впечатление, что у меня какое-то додаток-лайт
- ничего не очевидно, и ничего не включается (додаток обновить не предлагать, проехали).
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Додано: Пон 29 сер, 2022 18:10
Райфкарта
ось цэ воно
онлайновые - то в первый раз, у вас он уже есть
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