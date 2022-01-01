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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36373839

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
11%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
6
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 17:02

  cohan написав:
  flysoulfly написав:
  Howl написав:uaprofi, карту АТБ можно оформить в разных тарифах. Всё зависит от её тарифа.
кхм... а как теперь понять, в каком тарифе была оформлена, бесплатно оформлена? Договор не сохренился.
не сохренился - и хрен с ним,
додаток есть - там в свойствах карты будет счет к какому привязана
ну Айбэн есть...
Райфкарта
Visa АТБ Instant

но вообще... тут смотрю: люди какие-то виртуал.карты открывают онлайновые через додаток - а у меня в додатке даже места такого не нашел, куда ткнуть, :shock: нету такого.
Вообще впечатление, что у меня какое-то додаток-лайт :mrgreen: - ничего не очевидно, и ничего не включается (додаток обновить не предлагать, проехали).
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 18:10

Re: Райффайзен Банк

Райфкарта
ось цэ воно
онлайновые - то в первый раз, у вас он уже есть
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 11:44

Может кто-то ответит из практики:
а когда реально начисляется/списывается ежемесячная абонплата за евровый текущий счет"для выплат": в последний календарный или рабочий день месяца, в предпоследний или в первый день следующего месяца?

И начисленное, но не списанное с пустого счета за прыдущие месяцы, - не спишется ли моментом сразу при возврате на счет тела депо?

Вот думаю, удастся ли успеть получить закончившийся евродепо(3мес,соц.курс) без комиссии за абонку. В "минус" не загонят? А закроют ли тогда счет с неоплаченными абонками?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 30 сер, 2022 13:01, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 12:06

  flysoulfly написав:Может кто-то ответит из практики:
а когда реально начисляется/списывается ежемесячная абонплата за евровый текущий счет"для выплат": в последний календарный или рабочий день месяца, в предпоследний или в первый день следующего месяца?
И начисленное, но не списанное с пустого счета за прыдущие месяцы, - не спишется ли моментом сразу при возврате на счет тела депо?
Вот думаю, удастся ли успеть получить закончившийся евродепо(3мес,соц.курс) без комиссии за абонку. В "минус" не загонят? А закроют ли тогда счет с неоплаченными абонками?

Если обратится к тарифам по счету для выплат, то 2 евро начисляются: Комісія списується у передостанню суботу місяця у валюті рахунку для подальшого продажу на ВРУ та зарахування на рахунок доходів банку в національній валюті. Якщо залишок по рахунку менше Тарифу комісія встановлюється в розмірі залишку на даному рахунку.
Поэтому если на это число средства на счету будут, то комиссию спишут, если их не будет то в минус Вас не отправят.
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 12:55

  iamdimon написав:
  flysoulfly написав:Может кто-то ответит из практики:
а когда реально начисляется/списывается ежемесячная абонплата за евровый текущий счет"для выплат": в последний календарный или рабочий день месяца, в предпоследний или в первый день следующего месяца?
И начисленное, но не списанное с пустого счета за прыдущие месяцы, - не спишется ли моментом сразу при возврате на счет тела депо?
Вот думаю, удастся ли успеть получить закончившийся евродепо(3мес,соц.курс) без комиссии за абонку. В "минус" не загонят? А закроют ли тогда счет с неоплаченными абонками?

Если обратится к тарифам по счету для выплат, то 2 евро начисляются: Комісія списується у передостанню суботу місяця у валюті рахунку для подальшого продажу на ВРУ та зарахування на рахунок доходів банку в національній валюті. Якщо залишок по рахунку менше Тарифу комісія встановлюється в розмірі залишку на даному рахунку.
Поэтому если на это число средства на счету будут, то комиссию спишут, если их не будет то в минус Вас не отправят.
просто в моей уже подзабытой депозитной практике было несколько банков, которые во время действующего депо неутомимо начисляли абонку по пустым счетам до конца депо (да! счетам,открытым именно под выплату этого депозита!), и радостно ее моментом списали, суммарно!, по возвращению деподенег на счет,

или по ходу событий тихонько рисовали этот "минус" чисто у себя в системе (а я и знать не знал, т.к. не отображалось нигде в убогом ИБ) - и потребовали загасить "минус" после возврата депо при закрытии счета.

Еще пара разных красавцев таки регулярно списывали комиссию не с пустующего, а с совершенно других моих счетов, причем счетов вообще в другой валюте даже.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 20:52

Re: Райффайзен Банк

як зараз у банка із видачею валюти в Києві?
видають спокійно в межах 100 тис.грн. в день чи є нюанси?
R12
 
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