Howl написав:uaprofi, карту АТБ можно оформить в разных тарифах. Всё зависит от её тарифа.
кхм... а как теперь понять, в каком тарифе была оформлена, бесплатно оформлена? Договор не сохренился.
не сохренился - и хрен с ним, додаток есть - там в свойствах карты будет счет к какому привязана
ну Айбэн есть... Райфкарта Visa АТБ Instant
но вообще... тут смотрю: люди какие-то виртуал.карты открывают онлайновые через додаток - а у меня в додатке даже места такого не нашел, куда ткнуть, нету такого. Вообще впечатление, что у меня какое-то додаток-лайт - ничего не очевидно, и ничего не включается (додаток обновить не предлагать, проехали).
Может кто-то ответит из практики: а когда реально начисляется/списывается ежемесячная абонплата за евровый текущий счет"для выплат": в последний календарный или рабочий день месяца, в предпоследний или в первый день следующего месяца?
И начисленное, но не списанное с пустого счета за прыдущие месяцы, - не спишется ли моментом сразу при возврате на счет тела депо?
Вот думаю, удастся ли успеть получить закончившийся евродепо(3мес,соц.курс) без комиссии за абонку. В "минус" не загонят? А закроют ли тогда счет с неоплаченными абонками?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 30 сер, 2022 13:01, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly написав:Может кто-то ответит из практики: а когда реально начисляется/списывается ежемесячная абонплата за евровый текущий счет"для выплат": в последний календарный или рабочий день месяца, в предпоследний или в первый день следующего месяца? И начисленное, но не списанное с пустого счета за прыдущие месяцы, - не спишется ли моментом сразу при возврате на счет тела депо? Вот думаю, удастся ли успеть получить закончившийся евродепо(3мес,соц.курс) без комиссии за абонку. В "минус" не загонят? А закроют ли тогда счет с неоплаченными абонками?
Если обратится к тарифам по счету для выплат, то 2 евро начисляются: Комісія списується у передостанню суботу місяця у валюті рахунку для подальшого продажу на ВРУ та зарахування на рахунок доходів банку в національній валюті. Якщо залишок по рахунку менше Тарифу комісія встановлюється в розмірі залишку на даному рахунку. Поэтому если на это число средства на счету будут, то комиссию спишут, если их не будет то в минус Вас не отправят.
flysoulfly написав:Может кто-то ответит из практики: а когда реально начисляется/списывается ежемесячная абонплата за евровый текущий счет"для выплат": в последний календарный или рабочий день месяца, в предпоследний или в первый день следующего месяца? И начисленное, но не списанное с пустого счета за прыдущие месяцы, - не спишется ли моментом сразу при возврате на счет тела депо? Вот думаю, удастся ли успеть получить закончившийся евродепо(3мес,соц.курс) без комиссии за абонку. В "минус" не загонят? А закроют ли тогда счет с неоплаченными абонками?
Если обратится к тарифам по счету для выплат, то 2 евро начисляются: Комісія списується у передостанню суботу місяця у валюті рахунку для подальшого продажу на ВРУ та зарахування на рахунок доходів банку в національній валюті. Якщо залишок по рахунку менше Тарифу комісія встановлюється в розмірі залишку на даному рахунку. Поэтому если на это число средства на счету будут, то комиссию спишут, если их не будет то в минус Вас не отправят.
просто в моей уже подзабытой депозитной практике было несколько банков, которые во время действующего депо неутомимо начисляли абонку по пустым счетам до конца депо (да! счетам,открытым именно под выплату этого депозита!), и радостно ее моментом списали, суммарно!, по возвращению деподенег на счет,
или по ходу событий тихонько рисовали этот "минус" чисто у себя в системе (а я и знать не знал, т.к. не отображалось нигде в убогом ИБ) - и потребовали загасить "минус" после возврата депо при закрытии счета.
Еще пара разных красавцев таки регулярно списывали комиссию не с пустующего, а с совершенно других моих счетов, причем счетов вообще в другой валюте даже.