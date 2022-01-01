|
|
|
Райффайзен Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 вер, 2022 11:33
Мені 01.09 показувало на усіх картках, що вони заблоковані - за пів години відпустило
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7412
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 1040 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 05 вер, 2022 13:01
flysoulfly написав:
забавный финт от банка! сейчас смотрю в приложении: "на глазах изумленной публики" пропала карта АТБ (срок до 2024), но вместо нее появился текущий счет в грн с остатком, который в пятницу был на карте. Ничего не нажимал.
(приложение обновлять дальше некуда)
Караул
...как классический говнобанк.
наконец-то всьо вернулось в норму.
банк проверяет на испуг...
И курс продажи евро на депо изменили на 37,05.
Вся свистопляска в ИБ из-за криворукой смены курсов и происходит, видимо.
Н - надьожность
24/7
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 949
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 412 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 вер, 2022 06:59
Ebrogim написав:
Пришлось оформлять физическую карту на месте и сразу ее пополнить.
В 16-00 пополнил но деньги до сих пор на карте не отразись((
Как решилась эта ситуация, а то у нас такая же? Открыли карту, внесли деньги через депозитный банкомат. В чеке деньги были, а в приложении их нет даже сейчас. Вчера общались с поддержкой. Они долго что-то выясняли, извинились за сбой и сказали, что утром деньги отобразятся в приложении, но их нет до сих пор. Глючный какой-то банк
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 326
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 вер, 2022 08:18
Добрый день.
Я вчера пополнял карту on-line, менял валюту, открывал депозит - все без проблем. Заняло до 10 минут.
-
olexander_schur
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 23.08.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 вер, 2022 10:17
lara_08 написав: Ebrogim написав:
Пришлось оформлять физическую карту на месте и сразу ее пополнить.
В 16-00 пополнил но деньги до сих пор на карте не отразись((
Как решилась эта ситуация, а то у нас такая же? Открыли карту, внесли деньги через депозитный банкомат. В чеке деньги были, а в приложении их нет даже сейчас. Вчера общались с поддержкой. Они долго что-то выясняли, извинились за сбой и сказали, что утром деньги отобразятся в приложении, но их нет до сих пор. Глючный какой-то банк
Как правило после открытия счета и получения карты должно пройти какое то время, прежде чем идти к депозитному АТМ с пополнением (вроде как минимум 1 час), в противном случае сумма может подвиснуть на какое то время.
-
iamdimon
-
-
- Повідомлень: 153
- З нами з: 01.04.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 вер, 2022 10:33
iamdimon написав: lara_08 написав: Ebrogim написав:
Пришлось оформлять физическую карту на месте и сразу ее пополнить.
В 16-00 пополнил но деньги до сих пор на карте не отразись((
Как решилась эта ситуация, а то у нас такая же? Открыли карту, внесли деньги через депозитный банкомат. В чеке деньги были, а в приложении их нет даже сейчас. Вчера общались с поддержкой. Они долго что-то выясняли, извинились за сбой и сказали, что утром деньги отобразятся в приложении, но их нет до сих пор. Глючный какой-то банк
Как правило после открытия счета и получения карты должно пройти какое то время, прежде чем идти к депозитному АТМ с пополнением (вроде как минимум 1 час), в противном случае сумма может подвиснуть на какое то время.
Деньги отобразились где-то в 9-15 утра.
Если б ещё менеджеры об этом знали и предупреждали. Вообще уровень менеджера слабый, не знает о переводах с карты на карту. Она ещё утверждала, что сумма для внутреннего финмона у них 400 тыс. в год, а не в месяц. Превысиш 400 тыс. в год и будут вопросы.
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 326
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 вер, 2022 11:13
Які рахунки відкриваються автоматично при оформленні соцдепо? Часом не "Поточний рахунок Для виплат" по якому "Щомісячна плата за обслуговування рахунку в Євро становить 2 EUR"?
-
Rebel
-
-
- Повідомлень: 185
- З нами з: 08.12.09
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 вер, 2022 11:40
Rebel написав:
Які рахунки відкриваються автоматично при оформленні соцдепо? Часом не "Поточний рахунок Для виплат" по якому "Щомісячна плата за обслуговування рахунку в Євро становить 2 EUR"?
Да. По долларам такой комиссии нет.
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 326
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 вер, 2022 12:20
А звідки/коли вони цю комісію списують? Якщо на даному рахунку 0?
-
Rebel
-
-
- Повідомлень: 185
- З нами з: 08.12.09
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 вер, 2022 12:22
Rebel написав:
А звідки/коли вони цю комісію списують? Якщо на даному рахунку 0?
Відповідь на це питання вже була:
Если обратится к тарифам по счету для выплат, то 2 евро начисляются: Комісія списується у передостанню суботу місяця у валюті рахунку для подальшого продажу на ВРУ та зарахування на рахунок доходів банку в національній валюті. Якщо залишок по рахунку менше Тарифу комісія встановлюється в розмірі залишку на даному рахунку.
Поэтому если на это число средства на счету будут, то комиссию спишут, если их не будет то в минус Вас не отправят.
-
iamdimon
-
-
- Повідомлень: 153
- З нами з: 01.04.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|30
|4867
|
|
|2318
|1283432
|
|
|198
|215731
|
|