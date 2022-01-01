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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
60%
6
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 11:33

Мені 01.09 показувало на усіх картках, що вони заблоковані - за пів години відпустило
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 13:01

  flysoulfly написав:забавный финт от банка! сейчас смотрю в приложении: "на глазах изумленной публики" пропала карта АТБ (срок до 2024), но вместо нее появился текущий счет в грн с остатком, который в пятницу был на карте. Ничего не нажимал.
(приложение обновлять дальше некуда)
Караул
...как классический говнобанк.
наконец-то всьо вернулось в норму.
банк проверяет на испуг...
И курс продажи евро на депо изменили на 37,05.
Вся свистопляска в ИБ из-за криворукой смены курсов и происходит, видимо.

Н - надьожность
24/7 :cry:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 06:59

Re: Райффайзен Банк

  Ebrogim написав:Пришлось оформлять физическую карту на месте и сразу ее пополнить.
В 16-00 пополнил но деньги до сих пор на карте не отразись((

Как решилась эта ситуация, а то у нас такая же? Открыли карту, внесли деньги через депозитный банкомат. В чеке деньги были, а в приложении их нет даже сейчас. Вчера общались с поддержкой. Они долго что-то выясняли, извинились за сбой и сказали, что утром деньги отобразятся в приложении, но их нет до сих пор. Глючный какой-то банк
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 08:18

Райф

Добрый день.

Я вчера пополнял карту on-line, менял валюту, открывал депозит - все без проблем. Заняло до 10 минут.
olexander_schur
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 10:17

  lara_08 написав:
  Ebrogim написав:Пришлось оформлять физическую карту на месте и сразу ее пополнить.
В 16-00 пополнил но деньги до сих пор на карте не отразись((

Как решилась эта ситуация, а то у нас такая же? Открыли карту, внесли деньги через депозитный банкомат. В чеке деньги были, а в приложении их нет даже сейчас. Вчера общались с поддержкой. Они долго что-то выясняли, извинились за сбой и сказали, что утром деньги отобразятся в приложении, но их нет до сих пор. Глючный какой-то банк

Как правило после открытия счета и получения карты должно пройти какое то время, прежде чем идти к депозитному АТМ с пополнением (вроде как минимум 1 час), в противном случае сумма может подвиснуть на какое то время.
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 10:33

  iamdimon написав:
  lara_08 написав:
  Ebrogim написав:Пришлось оформлять физическую карту на месте и сразу ее пополнить.
В 16-00 пополнил но деньги до сих пор на карте не отразись((

Как решилась эта ситуация, а то у нас такая же? Открыли карту, внесли деньги через депозитный банкомат. В чеке деньги были, а в приложении их нет даже сейчас. Вчера общались с поддержкой. Они долго что-то выясняли, извинились за сбой и сказали, что утром деньги отобразятся в приложении, но их нет до сих пор. Глючный какой-то банк

Как правило после открытия счета и получения карты должно пройти какое то время, прежде чем идти к депозитному АТМ с пополнением (вроде как минимум 1 час), в противном случае сумма может подвиснуть на какое то время.

Деньги отобразились где-то в 9-15 утра.
Если б ещё менеджеры об этом знали и предупреждали. Вообще уровень менеджера слабый, не знает о переводах с карты на карту. Она ещё утверждала, что сумма для внутреннего финмона у них 400 тыс. в год, а не в месяц. Превысиш 400 тыс. в год и будут вопросы.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 11:13

Re: Райффайзен Банк

Які рахунки відкриваються автоматично при оформленні соцдепо? Часом не "Поточний рахунок Для виплат" по якому "Щомісячна плата за обслуговування рахунку в Євро становить 2 EUR"?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 11:40

  Rebel написав:Які рахунки відкриваються автоматично при оформленні соцдепо? Часом не "Поточний рахунок Для виплат" по якому "Щомісячна плата за обслуговування рахунку в Євро становить 2 EUR"?

Да. По долларам такой комиссии нет.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 12:20

Re: Райффайзен Банк

А звідки/коли вони цю комісію списують? Якщо на даному рахунку 0?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 12:22

  Rebel написав:А звідки/коли вони цю комісію списують? Якщо на даному рахунку 0?

Відповідь на це питання вже була:

Если обратится к тарифам по счету для выплат, то 2 евро начисляются: Комісія списується у передостанню суботу місяця у валюті рахунку для подальшого продажу на ВРУ та зарахування на рахунок доходів банку в національній валюті. Якщо залишок по рахунку менше Тарифу комісія встановлюється в розмірі залишку на даному рахунку.
Поэтому если на это число средства на счету будут, то комиссию спишут, если их не будет то в минус Вас не отправят.
iamdimon
 
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