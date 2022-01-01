Спасибо!iamdimon написав: Комісія списується у передостанню суботу місяця у валюті рахунку для подальшого продажу на ВРУ та зарахування на рахунок доходів банку в національній валюті. Якщо залишок по рахунку менше Тарифу комісія встановлюється в розмірі залишку на даному рахунку.
Поэтому если на это число средства на счету будут, то комиссию спишут, если их не будет то в минус Вас не отправят.
это хорошо, если реально не загонят в минус.
Сбербароссии загонял помню. Украинский Капитал вообще комисс по валютному счету списывал с гривневой карты потихоньку.