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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
60%
6
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 11:27

  Пансер написав:Впевнений, намагаюся від вчора. При виборі джерела поповнення депозита є тільки поточний рахунок для виплат в $.

Так и открывайте с 0$. Потом идете в обмен валют и и с гривневой карты меняете на этот открытый депозит
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 15:04

Re: Райффайзен Банк

а что за карта 2КБ (2 кешбека)? что-то на сайте такой не вижу?
uaprofi
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