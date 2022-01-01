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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 вер, 2022 11:27
Пансер написав:
Впевнений, намагаюся від вчора. При виборі джерела поповнення депозита є тільки поточний рахунок для виплат в $.
Так и открывайте с 0$. Потом идете в обмен валют и и с гривневой карты меняете на этот открытый депозит
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Додано: Сер 07 вер, 2022 15:04
а что за карта 2КБ (2 кешбека)? что-то на сайте такой не вижу?
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uaprofi
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