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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 вер, 2022 11:27
Пансер написав:
Впевнений, намагаюся від вчора. При виборі джерела поповнення депозита є тільки поточний рахунок для виплат в $.
Так и открывайте с 0$. Потом идете в обмен валют и и с гривневой карты меняете на этот открытый депозит
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vollena71
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1
Додано: Сер 07 вер, 2022 15:04
а что за карта 2КБ (2 кешбека)? что-то на сайте такой не вижу?
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uaprofi
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Додано: Сер 07 вер, 2022 16:53
uaprofi написав:
а что за карта 2КБ (2 кешбека)? что-то на сайте такой не вижу?
Перша ж у списку https://raiffeisen.ua/privatnim-osobam/ ... tni-kartki
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klug
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Додано: Сер 07 вер, 2022 17:10
Ну мені не нараховують. Забрали ліміт і даж за поповнення КБ не нараховують, гадьониши )
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Amethyst
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7
Додано: Сер 07 вер, 2022 19:33
uaprofi написав:
а что за карта 2КБ (2 кешбека)? что-то на сайте такой не вижу?
Якщо ФОП, то її не дадуть...
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Пансер
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Додано: Сер 07 вер, 2022 20:33
Не кліент. Що потрібно,щоб відкрити конвертаційний?
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novichok
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Додано: Сер 07 вер, 2022 20:37
novichok
Картка в гривні і гроші на ній, все інше робиться при відкритті депозиту.
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antey718
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Додано: Сер 07 вер, 2022 20:46
antey718 написав:novichok
Картка в гривні і гроші на ній, все інше робиться при відкритті депозиту.
Яка карта/тариф,потрібно хода у відділення?
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novichok
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Додано: Сер 07 вер, 2022 21:05
novichok написав: antey718 написав:novichok
Картка в гривні і гроші на ній, все інше робиться при відкритті депозиту.
Яка карта/тариф,потрібно хода у відділення?
Вам скорее тут надо спросить и уточнять детали: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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flysoulfly
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