Так и открывайте с 0$. Потом идете в обмен валют и и с гривневой карты меняете на этот открытый депозит
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Додано: Сер 07 вер, 2022 11:27
Додано: Сер 07 вер, 2022 15:04
Re: Райффайзен Банк
а что за карта 2КБ (2 кешбека)? что-то на сайте такой не вижу?
Додано: Сер 07 вер, 2022 16:53
Перша ж у списку
Додано: Сер 07 вер, 2022 17:10
Re: Райффайзен Банк
Ну мені не нараховують. Забрали ліміт і даж за поповнення КБ не нараховують, гадьониши )
Додано: Сер 07 вер, 2022 19:33
Re: Райффайзен Банк
Додано: Сер 07 вер, 2022 20:37
novichok
Картка в гривні і гроші на ній, все інше робиться при відкритті депозиту.
Додано: Сер 07 вер, 2022 20:46
Додано: Сер 07 вер, 2022 21:05
Вам скорее надо спросить и уточнять детали там: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
как раз на той страничке в середине в посте от klug есть нужные ссылки!
1)
я сначала в отделении открыл карту АТБ (Райфкарта) - все бесплатно, но смс кажется отключил, не помню....
Может можно открыть какую-то карту онлайн - не знаю!
скачал додаток, как регистрация в додатке не помню, мож и без карты.
2)
На карту заводил СЕПом с др. банков. заходило около полутора часа.
Может можно/нужно заводить чужим р2р -не уверен, НО депо открывается именно с карты, а не с картсчета. У меня пришла смс о зачислении СЕПа, но остаток на карте еще минут 20-30 показывало исходный, без зачисленных 50+ тыс грн.
3)
В додатке: ЕЩЕ >> ДЕПОЗИТЫ >> ОТКРЫТЬНОВЫЙ >> ВЫБРАТЬ >> ОТКРЫТЬ >> депо открывается с итоговым остатком "0" и автоматич.открывается счет для выплат .
Приходит смс.
4)чарез 5-10 мин! не ранее!
ЕЩЕ >> ОБМЕНВАЛЮТЫ >> СЧЕТ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ ткнуть >> вывалится ДЕПОЗИТНЫЙсчет >> набрать сумму покупаемых ЕВРО >> ткнуть в строку СКОЛЬКО СПИШЕТСЯ ГРН >> там отобразится сумма списания с карты >> подогнать по максимуму! >> КУПИТЬ >> оно покупает, но списание с карты и зачисление на депозит(который с суммой "0") происходит с задержкой 10-30 мин.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 07 вер, 2022 21:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 07 вер, 2022 21:35
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