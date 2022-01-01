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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243

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Райффайзен Банк 4 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
60%
6
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 11:27

  Пансер написав:Впевнений, намагаюся від вчора. При виборі джерела поповнення депозита є тільки поточний рахунок для виплат в $.

Так и открывайте с 0$. Потом идете в обмен валют и и с гривневой карты меняете на этот открытый депозит
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 15:04

Re: Райффайзен Банк

а что за карта 2КБ (2 кешбека)? что-то на сайте такой не вижу?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 16:53

  uaprofi написав:а что за карта 2КБ (2 кешбека)? что-то на сайте такой не вижу?

Перша ж у списку https://raiffeisen.ua/privatnim-osobam/ ... tni-kartki
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 17:10

Re: Райффайзен Банк

Ну мені не нараховують. Забрали ліміт і даж за поповнення КБ не нараховують, гадьониши )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 19:33

Re: Райффайзен Банк

  uaprofi написав:а что за карта 2КБ (2 кешбека)? что-то на сайте такой не вижу?


Якщо ФОП, то її не дадуть...
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 20:33

Не кліент. Що потрібно,щоб відкрити конвертаційний?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 20:37

novichok
Картка в гривні і гроші на ній, все інше робиться при відкритті депозиту.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 20:46

  antey718 написав:novichok
Картка в гривні і гроші на ній, все інше робиться при відкритті депозиту.

Яка карта/тариф,потрібно хода у відділення?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 21:05

  novichok написав:
  antey718 написав:novichok
Картка в гривні і гроші на ній, все інше робиться при відкритті депозиту.

Яка карта/тариф,потрібно хода у відділення?

Вам скорее надо спросить и уточнять детали там: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
как раз на той страничке в середине в посте от klug есть нужные ссылки!

1)
я сначала в отделении открыл карту АТБ (Райфкарта) - все бесплатно, но смс кажется отключил, не помню....
Может можно открыть какую-то карту онлайн - не знаю!
скачал додаток, как регистрация в додатке не помню, мож и без карты.

2)
На карту заводил СЕПом с др. банков. заходило около полутора часа.
Может можно/нужно заводить чужим р2р -не уверен, НО депо открывается именно с карты, а не с картсчета. У меня пришла смс о зачислении СЕПа, но остаток на карте еще минут 20-30 показывало исходный, без зачисленных 50+ тыс грн.

3)
В додатке: ЕЩЕ >> ДЕПОЗИТЫ >> ОТКРЫТЬНОВЫЙ >> ВЫБРАТЬ >> ОТКРЫТЬ >> депо открывается с итоговым остатком "0" :mrgreen: и автоматич.открывается счет для выплат .
Приходит смс.

4)чарез 5-10 мин! не ранее!
ЕЩЕ >> ОБМЕНВАЛЮТЫ >> СЧЕТ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ ткнуть >> вывалится ДЕПОЗИТНЫЙсчет >> набрать сумму покупаемых ЕВРО >> ткнуть в строку СКОЛЬКО СПИШЕТСЯ ГРН >> там отобразится сумма списания с карты >> подогнать по максимуму! >> КУПИТЬ >> оно покупает, но списание с карты и зачисление на депозит(который с суммой "0") происходит с задержкой 10-30 мин.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 07 вер, 2022 21:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 21:35

  Amethyst написав:Ну мені не нараховують. Забрали ліміт і даж за поповнення КБ не нараховують, гадьониши )

Странно, почему они вас так...
Мне 5к вернули (с 250к зп) в первые дни. И больше не повышают, что маловато как для очень жирной карты по современным меркам.
Ромасик
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