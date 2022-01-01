Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 вер, 2022 17:02
что это такое?
пытаюсь стать клиентом онлайн ... передаю им копию паспорта через дию, а оно пишет " нажаль звениться до віділення" шо за нх?
uaprofi
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Додано: Чет 08 вер, 2022 17:13
uaprofi написав:
что это такое?
пытаюсь стать клиентом онлайн ... передаю им копию паспорта через дию, а оно пишет " нажаль звениться до віділення"
шо за нх?
У меня так же было.
Пришлось зайти в отделение. В отделении оформление заняло 15 мин.
ramaz
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Додано: Чет 08 вер, 2022 17:39
ramaz написав: uaprofi написав:
что это такое?
пытаюсь стать клиентом онлайн ... передаю им копию паспорта через дию, а оно пишет " нажаль звениться до віділення"
шо за нх?
У меня так же было.
Пришлось зайти в отделение. В отделении оформление заняло 15 мин.
так получается копии документов отправил - и що аваль с ними теперь делает не понятно(
uaprofi
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Додано: Чет 08 вер, 2022 18:00
uaprofi написав:
что это такое?
пытаюсь стать клиентом онлайн ... передаю им копию паспорта через дию, а оно пишет " нажаль звениться до віділення"
шо за нх?
Раніше в умовах оформлення на сайті писали, що ФОПам продукти відривають лише у відділенні, зараз ліньки шукати, але думаю, що нічого не змінилося.
klug
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2
Додано: П'ят 09 вер, 2022 08:21
как тут проверить провелся ли P2P по счету?
keep
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 08:22
keep написав:
как тут проверить провелся ли P2P по счету?
операції "в обробці" повинні зникнути
ScaryBee
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 08:57
ScaryBee написав: keep написав:
как тут проверить провелся ли P2P по счету?
операції "в обробці" повинні зникнути
Тока тута вони зникнуть на наступний день після проводки
Amethyst
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:13
тоесть, кидать сюда p2p и ждать день?
keep
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:17
keep написав:
тоесть, кидать сюда p2p и ждать день?
Луше тянуть отсюда р2р в опервремя, тогда проводка текущим днем.
И не на все карты и суммы заходит без комисс, проверяйте ДО подтверждения.
Чужие толкалки проводит обычно на 2й опердн(т.е. отображает на 3й), овер есть
Мне нравится
https://secure.platononline.com/payment ... HYSP2KBYMQ
Amethyst
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:24
Добрий день. Підкажіть, чи продає Райфайзен валюту на депозит в рамках ліміту? І чи був в когось вже позитивний досвід проведення такої операції?
maksjustmaks
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