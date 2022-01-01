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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:27
короче, лучше сепить на Райф? но жду сепы второй день
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:29
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:51
keep
Супер, дякую. А щоб стати клієнтом райфу треба топати у відділення, чи вже можна й онлайн?
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maksjustmaks
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:58
maksjustmaks вроди можно через Дию, но при пополнении и открытии депо возможен овер! - как обсуждали выше
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