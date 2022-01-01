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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 42434445

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
60%
6
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:27

короче, лучше сепить на Райф? но жду сепы второй день :))
keep
 
Повідомлень: 234
З нами з: 20.11.13
Подякував: 222 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:29

maksjustmaks https://raiffeisen.ua/news/vidkrivayemo ... ursom-1771
keep
 
Повідомлень: 234
З нами з: 20.11.13
Подякував: 222 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:51

keep
Супер, дякую. А щоб стати клієнтом райфу треба топати у відділення, чи вже можна й онлайн?
maksjustmaks
Аватар користувача
 
Повідомлень: 308
З нами з: 02.02.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:58

maksjustmaks вроди можно через Дию, но при пополнении и открытии депо возможен овер! - как обсуждали выше
keep
 
Повідомлень: 234
З нами з: 20.11.13
Подякував: 222 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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  #<1 ... 42434445
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