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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:27
короче, лучше сепить на Райф? но жду сепы второй день
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:29
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:51
keep
Супер, дякую. А щоб стати клієнтом райфу треба топати у відділення, чи вже можна й онлайн?
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maksjustmaks
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:58
maksjustmaks вроди можно через Дию, но при пополнении и открытии депо возможен овер! - как обсуждали выше
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keep
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 12:18
keep написав:
короче, лучше сепить на Райф? но жду сепы второй день
)
ну если в пятницу перед сном отправить, то можно и 4 дня ждать
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J
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 13:30
J написав: keep написав:
короче, лучше сепить на Райф? но жду сепы второй день
)
ну если в пятницу перед сном отправить, то можно и 4 дня ждать
У Вали СЭП работает 23/7
Вот отправляющий банк ТОЖЕ должен работать 23/7.
Например, СЭПы Алка-Валя лиитають даже по Вс. за 1..2ч.
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Amethyst
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 13:48
Amethyst написав:
,
У Вали СЭП работает 23/7
,
А это они серьезно пишут, что если не указать номер счета в на значении платежа то не зачислят деньги?
"У призначенні платежу (п. 6) обов’язковим є вказування 10-ти значного номеру карткового рахунку отримувача
коштів.
,
У випадку відсутності вказаного номера карткового рахунку п.6 платіж не зараховується на картковий рахунок
отримувача."
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J
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 13:57
Amethyst написав:Например, СЭПы Алка-Валя лиитають даже по Вс. за 1..2ч.
І проводяться по рахунку неділею?
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Zochan
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 13:59
J написав:
А это они серьезно пишут, что если не указать номер счета в на значении платежа то не зачислят деньги?
Да! Подобное было и у УкрЭксИма.
Это внутренний идентификатор счета клиента. И он есть в реквизитах счета в ИБ.
Но у некоторых новейших пакетов такого идентиф. уже нет. У меня это Райф-диджитал.
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Amethyst
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