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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546>

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Райффайзен Банк 4 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
60%
6
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:27

короче, лучше сепить на Райф? но жду сепы второй день :))
keep
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:29

maksjustmaks https://raiffeisen.ua/news/vidkrivayemo ... ursom-1771
keep
 
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Подякував: 222 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:51

keep
Супер, дякую. А щоб стати клієнтом райфу треба топати у відділення, чи вже можна й онлайн?
maksjustmaks
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:58

maksjustmaks вроди можно через Дию, но при пополнении и открытии депо возможен овер! - как обсуждали выше
keep
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 12:18

  keep написав:короче, лучше сепить на Райф? но жду сепы второй день :))

ну если в пятницу перед сном отправить, то можно и 4 дня ждать :D
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 13:30

  J написав:
  keep написав:короче, лучше сепить на Райф? но жду сепы второй день :))

ну если в пятницу перед сном отправить, то можно и 4 дня ждать :D

У Вали СЭП работает 23/7
Вот отправляющий банк ТОЖЕ должен работать 23/7.
Например, СЭПы Алка-Валя лиитають даже по Вс. за 1..2ч.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 13:48

  Amethyst написав:,
У Вали СЭП работает 23/7
,

А это они серьезно пишут, что если не указать номер счета в на значении платежа то не зачислят деньги?



"У призначенні платежу (п. 6) обов’язковим є вказування 10-ти значного номеру карткового рахунку отримувача
коштів.
,
У випадку відсутності вказаного номера карткового рахунку п.6 платіж не зараховується на картковий рахунок
отримувача."
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 13:57

Re: Райффайзен Банк

Amethyst написав:Например, СЭПы Алка-Валя лиитають даже по Вс. за 1..2ч.

І проводяться по рахунку неділею?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 13:59

Re: Райффайзен Банк

  J написав:А это они серьезно пишут, что если не указать номер счета в на значении платежа то не зачислят деньги?

Да! Подобное было и у УкрЭксИма.
Это внутренний идентификатор счета клиента. И он есть в реквизитах счета в ИБ.
Но у некоторых новейших пакетов такого идентиф. уже нет. У меня это Райф-диджитал.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:50

Re: Райффайзен Банк

Насколько я понимаю, то оформленный с этого года счета уже не применяется данный идентификатор. Я оформлял летом прошлого года через сайт карту АТБ и банк просит его указывать.
Howl
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