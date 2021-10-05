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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
60%
6
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 15:11

  J написав:А это они серьезно пишут, что если не указать номер счета в на значении платежа то не зачислят деньги?

Никогда его не указывал. Просто ибан и всё.
mikos
 
Повідомлень: 209
З нами з: 07.06.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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  #<1 ... 43444546
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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