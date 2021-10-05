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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 вер, 2022 15:11
J написав:
А это они серьезно пишут, что если не указать номер счета в на значении платежа то не зачислят деньги?
Никогда его не указывал. Просто ибан и всё.
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mikos
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:39
Amethyst написав: J написав:
А это они серьезно пишут, что если не указать номер счета в на значении платежа то не зачислят деньги?
Да! Подобное было и у УкрЭксИма.
Это внутренний идентификатор счета клиента. И он есть в реквизитах счета в ИБ.
Но у некоторых новейших пакетов такого идентиф. уже нет. У меня это Райф-диджитал.
у нового пакета написано вписуйте ИБАН в назначение платежа
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J
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 18:24
mikos написав: J написав:
А это они серьезно пишут, что если не указать номер счета в на значении платежа то не зачислят деньги?
Никогда его не указывал. Просто ибан и всё.
теж ніколи не вписую.
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ScaryBee
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 18:46
Zochan написав:
Amethyst написав:Например, СЭПы Алка-Валя лиитають даже по Вс. за 1..2ч.
І проводяться по рахунку неділею?
Ні, пон-ом, і цього достатньо, тому що і будь-які трати теж раніше Пн. не проведуться
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Amethyst
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П'ят 09 вер, 2022 18:16
klug
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