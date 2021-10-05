RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
60%
6
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 15:11

  J написав:А это они серьезно пишут, что если не указать номер счета в на значении платежа то не зачислят деньги?

Никогда его не указывал. Просто ибан и всё.
mikos
 
Повідомлень: 209
З нами з: 07.06.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:39

  Amethyst написав:
  J написав:А это они серьезно пишут, что если не указать номер счета в на значении платежа то не зачислят деньги?

Да! Подобное было и у УкрЭксИма.
Это внутренний идентификатор счета клиента. И он есть в реквизитах счета в ИБ.
Но у некоторых новейших пакетов такого идентиф. уже нет. У меня это Райф-диджитал.

у нового пакета написано вписуйте ИБАН в назначение платежа
J
 
Повідомлень: 5380
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 18:24

  mikos написав:
  J написав:А это они серьезно пишут, что если не указать номер счета в на значении платежа то не зачислят деньги?

Никогда его не указывал. Просто ибан и всё.

теж ніколи не вписую.
ScaryBee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 212
З нами з: 27.06.22
Подякував: 76 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 18:46

  Zochan написав:
Amethyst написав:Например, СЭПы Алка-Валя лиитають даже по Вс. за 1..2ч.

І проводяться по рахунку неділею?

Ні, пон-ом, і цього достатньо, тому що і будь-які трати теж раніше Пн. не проведуться
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3073
З нами з: 05.05.21
Подякував: 190 раз.
Подякували: 566 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:26

Перевод заграницу

Подскажите с райфа можно кинуть деньги на револют? Или у них нет международных?
mi12k888
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9
З нами з: 06.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 21:36

  Amethyst написав:Ну мені не нараховують. Забрали ліміт і даж за поповнення КБ не нараховують, гадьониши )

зарплатник і частину ліміту повернули - 100к з 250к (курс при розрахунках за кордоном навіть з кешбеком зачасту невигідний і тому там ним зараз не користуюся, а для розрахунків в Україні мені вистачає)
По твоєму питанню - розбирався і було сказано "кешбек за поповнення йде тільки за погашення кредитного ліміту". Отже якщо ліміту немає, то кешбеку за поповнення не буде. Перевіряв на собі до моменту повернення ліміту і тому ці слова виглядають нормально. А чи збрехали і там було щось інше, то вже сказати не можу
З негативу - допиляли вони так свою програму "Ще" і тепер, на жаль, ліміт 500грн на місяць працює
З такого собі позитиву - у липні були оплати у євро, Через декілька тижнів було повнення рахунку із банку на символічні суми "перерахок курсу". Створював заявку за більше детальне пояснення - чому і як рахувалося, але результату нуль.
Поки що так
P.S. Про всяк випадок, тариф Райф+. Подумував перейти (або відкрити окремо) на преміальний пакет з умовою 15к, але поки що вирішив, що не актуально
nickvp
 
Повідомлень: 415
З нами з: 16.10.14
Подякував: 15 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 43444546
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Howl, Vorlon і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 233, 234, 235
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2342 1287386
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 вер, 2022 21:42
Howl
А-Банк 1 ... 48, 49, 50
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
496 519120
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 вер, 2022 18:47
Citizen_D
Банк Власний Рахунок 1 ... 70, 71, 72
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
713 543991
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 вер, 2022 18:16
klug

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.