Додано: П'ят 09 вер, 2022 21:36

Amethyst написав: Ну мені не нараховують. Забрали ліміт і даж за поповнення КБ не нараховують, гадьониши ) Ну мені не нараховують. Забрали ліміт і даж за поповнення КБ не нараховують, гадьониши )

зарплатник і частину ліміту повернули - 100к з 250к (курс при розрахунках за кордоном навіть з кешбеком зачасту невигідний і тому там ним зараз не користуюся, а для розрахунків в Україні мені вистачає)По твоєму питанню - розбирався і було сказано "кешбек за поповнення йде тільки за погашення кредитного ліміту". Отже якщо ліміту немає, то кешбеку за поповнення не буде. Перевіряв на собі до моменту повернення ліміту і тому ці слова виглядають нормально. А чи збрехали і там було щось інше, то вже сказати не можуЗ негативу - допиляли вони так свою програму "Ще" і тепер, на жаль, ліміт 500грн на місяць працюєЗ такого собі позитиву - у липні були оплати у євро, Через декілька тижнів було повнення рахунку із банку на символічні суми "перерахок курсу". Створював заявку за більше детальне пояснення - чому і як рахувалося, але результату нуль.Поки що такP.S. Про всяк випадок, тариф Райф+. Подумував перейти (або відкрити окремо) на преміальний пакет з умовою 15к, але поки що вирішив, що не актуально