Никогда его не указывал. Просто ибан и всё.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 вер, 2022 15:11
Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:39
у нового пакета написано вписуйте ИБАН в назначение платежа
Додано: П'ят 09 вер, 2022 18:24
Додано: П'ят 09 вер, 2022 18:46
Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:26
Перевод заграницу
Подскажите с райфа можно кинуть деньги на револют? Или у них нет международных?
Додано: П'ят 09 вер, 2022 21:36
зарплатник і частину ліміту повернули - 100к з 250к (курс при розрахунках за кордоном навіть з кешбеком зачасту невигідний і тому там ним зараз не користуюся, а для розрахунків в Україні мені вистачає)
По твоєму питанню - розбирався і було сказано "кешбек за поповнення йде тільки за погашення кредитного ліміту". Отже якщо ліміту немає, то кешбеку за поповнення не буде. Перевіряв на собі до моменту повернення ліміту і тому ці слова виглядають нормально. А чи збрехали і там було щось інше, то вже сказати не можу
З негативу - допиляли вони так свою програму "Ще" і тепер, на жаль, ліміт 500грн на місяць працює
З такого собі позитиву - у липні були оплати у євро, Через декілька тижнів було повнення рахунку із банку на символічні суми "перерахок курсу". Створював заявку за більше детальне пояснення - чому і як рахувалося, але результату нуль.
Поки що так
P.S. Про всяк випадок, тариф Райф+. Подумував перейти (або відкрити окремо) на преміальний пакет з умовою 15к, але поки що вирішив, що не актуально
Додано: Нед 11 вер, 2022 19:15
Re: Райффайзен Банк
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