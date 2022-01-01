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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 вер, 2022 15:11
J написав:
А это они серьезно пишут, что если не указать номер счета в на значении платежа то не зачислят деньги?
Никогда его не указывал. Просто ибан и всё.
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mikos
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:39
Amethyst написав: J написав:
А это они серьезно пишут, что если не указать номер счета в на значении платежа то не зачислят деньги?
Да! Подобное было и у УкрЭксИма.
Это внутренний идентификатор счета клиента. И он есть в реквизитах счета в ИБ.
Но у некоторых новейших пакетов такого идентиф. уже нет. У меня это Райф-диджитал.
у нового пакета написано вписуйте ИБАН в назначение платежа
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J
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 18:24
mikos написав: J написав:
А это они серьезно пишут, что если не указать номер счета в на значении платежа то не зачислят деньги?
Никогда его не указывал. Просто ибан и всё.
теж ніколи не вписую.
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ScaryBee
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 18:46
Zochan написав:
Amethyst написав:Например, СЭПы Алка-Валя лиитають даже по Вс. за 1..2ч.
І проводяться по рахунку неділею?
Ні, пон-ом, і цього достатньо, тому що і будь-які трати теж раніше Пн. не проведуться
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Amethyst
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:26
Подскажите с райфа можно кинуть деньги на револют? Или у них нет международных?
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mi12k888
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 21:36
Amethyst написав:
Ну мені не нараховують. Забрали ліміт і даж за поповнення КБ не нараховують, гадьониши )
зарплатник і частину ліміту повернули - 100к з 250к (курс при розрахунках за кордоном навіть з кешбеком зачасту невигідний і тому там ним зараз не користуюся, а для розрахунків в Україні мені вистачає)
По твоєму питанню - розбирався і було сказано "кешбек за поповнення йде тільки за погашення кредитного ліміту". Отже якщо ліміту немає, то кешбеку за поповнення не буде. Перевіряв на собі до моменту повернення ліміту і тому ці слова виглядають нормально. А чи збрехали і там було щось інше, то вже сказати не можу
З негативу - допиляли вони так свою програму "Ще" і тепер, на жаль, ліміт 500грн на місяць працює
З такого собі позитиву - у липні були оплати у євро, Через декілька тижнів було повнення рахунку із банку на символічні суми "перерахок курсу". Створював заявку за більше детальне пояснення - чому і як рахувалося, але результату нуль.
Поки що так
P.S. Про всяк випадок, тариф Райф+. Подумував перейти (або відкрити окремо) на преміальний пакет з умовою 15к, але поки що вирішив, що не актуально
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nickvp
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Додано: Нед 11 вер, 2022 19:15
nickvp написав:
З негативу - допиляли вони так свою програму "Ще" і тепер, на жаль, ліміт 500грн на місяць працює
Так вона працює, чи ні зараз?
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Arbitr
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Додано: Пон 12 вер, 2022 11:27
Arbitr написав: nickvp написав:
З негативу - допиляли вони так свою програму "Ще" і тепер, на жаль, ліміт 500грн на місяць працює
Так вона працює, чи ні зараз?
Звісно, працює
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nickvp
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Додано: Пон 12 вер, 2022 12:03
nickvp написав:
Звісно, працює
По дебетовой Райфкарте+ вроде не было объявления, что восстановили...
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Vorlon
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