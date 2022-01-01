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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
55%
6
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 15:11

  J написав:А это они серьезно пишут, что если не указать номер счета в на значении платежа то не зачислят деньги?

Никогда его не указывал. Просто ибан и всё.
mikos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:39

  Amethyst написав:
  J написав:А это они серьезно пишут, что если не указать номер счета в на значении платежа то не зачислят деньги?

Да! Подобное было и у УкрЭксИма.
Это внутренний идентификатор счета клиента. И он есть в реквизитах счета в ИБ.
Но у некоторых новейших пакетов такого идентиф. уже нет. У меня это Райф-диджитал.

у нового пакета написано вписуйте ИБАН в назначение платежа
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 18:24

  mikos написав:
  J написав:А это они серьезно пишут, что если не указать номер счета в на значении платежа то не зачислят деньги?

Никогда его не указывал. Просто ибан и всё.

теж ніколи не вписую.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 18:46

  Zochan написав:
Amethyst написав:Например, СЭПы Алка-Валя лиитають даже по Вс. за 1..2ч.

І проводяться по рахунку неділею?

Ні, пон-ом, і цього достатньо, тому що і будь-які трати теж раніше Пн. не проведуться
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:26

Перевод заграницу

Подскажите с райфа можно кинуть деньги на револют? Или у них нет международных?
mi12k888
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 21:36

  Amethyst написав:Ну мені не нараховують. Забрали ліміт і даж за поповнення КБ не нараховують, гадьониши )

зарплатник і частину ліміту повернули - 100к з 250к (курс при розрахунках за кордоном навіть з кешбеком зачасту невигідний і тому там ним зараз не користуюся, а для розрахунків в Україні мені вистачає)
По твоєму питанню - розбирався і було сказано "кешбек за поповнення йде тільки за погашення кредитного ліміту". Отже якщо ліміту немає, то кешбеку за поповнення не буде. Перевіряв на собі до моменту повернення ліміту і тому ці слова виглядають нормально. А чи збрехали і там було щось інше, то вже сказати не можу
З негативу - допиляли вони так свою програму "Ще" і тепер, на жаль, ліміт 500грн на місяць працює
З такого собі позитиву - у липні були оплати у євро, Через декілька тижнів було повнення рахунку із банку на символічні суми "перерахок курсу". Створював заявку за більше детальне пояснення - чому і як рахувалося, але результату нуль.
Поки що так
P.S. Про всяк випадок, тариф Райф+. Подумував перейти (або відкрити окремо) на преміальний пакет з умовою 15к, але поки що вирішив, що не актуально
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 19:15

Re: Райффайзен Банк

  nickvp написав:З негативу - допиляли вони так свою програму "Ще" і тепер, на жаль, ліміт 500грн на місяць працює

Так вона працює, чи ні зараз?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 11:27

  Arbitr написав:
  nickvp написав:З негативу - допиляли вони так свою програму "Ще" і тепер, на жаль, ліміт 500грн на місяць працює

Так вона працює, чи ні зараз?

Звісно, працює
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 12:03

  nickvp написав:Звісно, працює

По дебетовой Райфкарте+ вроде не было объявления, что восстановили...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 14:44

  Vorlon написав:
  nickvp написав:Звісно, працює

По дебетовой Райфкарте+ вроде не было объявления, что восстановили...


но с сайта "тимчасово не працюе" убрано, жаль нечем затестить, все остальное выгоднее, если конечно кредо не нае*л меня :evil:
cohan
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