все буде норм )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 вер, 2022 18:36
Додано: Чет 15 вер, 2022 07:18
cohan
на сайте еще написано" Кешбек 0,5% на всі покупки тимчасово призупинено" или это не то?
Додано: Чет 15 вер, 2022 16:24
Додано: Чет 22 вер, 2022 01:23
Re: Райффайзен Банк
Порадьте, яку картку краще відкривати для доларового депо онлайн: райф+, віза ревордс, атб? В пакетах (престиж, ексклюзив...) для шарового обслуговування залишок коштів має бути саме на картковому рахунку до якого прикріплена дана карта, чи взагалі в сумі на всіх рахунках у банку (як в альфі)?
Додано: Чет 22 вер, 2022 05:25
Re: Райффайзен Банк
Sain_повернувся, достатньої мати картку в безкоштовному тарифі "Райфкартка" (це може бути й картка АТБ). При оформленні депозиту відкривається валютний рахунок, на якій будуть зараховані % й тіло самого депозиту. Зняття коштів із цього рахунку безкоштовно.
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