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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 44454647

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 18:36

  cohan написав:
  Vorlon написав:
  nickvp написав:Звісно, працює

По дебетовой Райфкарте+ вроде не было объявления, что восстановили...


но с сайта "тимчасово не працюе" убрано, жаль нечем затестить, все остальное выгоднее, если конечно кредо не нае*л меня :evil:

все буде норм )
lamal
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 07:18

cohan

на сайте еще написано" Кешбек 0,5% на всі покупки тимчасово призупинено" или это не то?
mounta120530
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 16:24

  mounta120530 написав:cohan

на сайте еще написано" Кешбек 0,5% на всі покупки тимчасово призупинено" или это не то?


то, уже потестил

по Визе РАйф+ не Ще, а Шиш+

наверно для кредиток только оставили
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 01:23

Re: Райффайзен Банк

Порадьте, яку картку краще відкривати для доларового депо онлайн: райф+, віза ревордс, атб? В пакетах (престиж, ексклюзив...) для шарового обслуговування залишок коштів має бути саме на картковому рахунку до якого прикріплена дана карта, чи взагалі в сумі на всіх рахунках у банку (як в альфі)?
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 05:25

Re: Райффайзен Банк

Sain_повернувся, достатньої мати картку в безкоштовному тарифі "Райфкартка" (це може бути й картка АТБ). При оформленні депозиту відкривається валютний рахунок, на якій будуть зараховані % й тіло самого депозиту. Зняття коштів із цього рахунку безкоштовно.
Howl
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