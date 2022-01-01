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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 вер, 2022 18:36
cohan написав: Vorlon написав: nickvp написав:
Звісно, працює
По дебетовой Райфкарте+ вроде не было объявления, что восстановили...
но с сайта "тимчасово не працюе" убрано, жаль нечем затестить, все остальное выгоднее, если конечно кредо не нае*л меня
все буде норм )
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lamal
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Додано: Чет 15 вер, 2022 07:18
cohan
на сайте еще написано" Кешбек 0,5% на всі покупки тимчасово призупинено" или это не то?
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mounta120530
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Додано: Чет 15 вер, 2022 16:24
mounta120530 написав:cohan
на сайте еще написано" Кешбек 0,5% на всі покупки тимчасово призупинено" или это не то?
то, уже потестил
по Визе РАйф+ не Ще, а Шиш+
наверно для кредиток только оставили
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cohan
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Додано: Чет 22 вер, 2022 01:23
Порадьте, яку картку краще відкривати для доларового депо онлайн: райф+, віза ревордс, атб? В пакетах (престиж, ексклюзив...) для шарового обслуговування залишок коштів має бути саме на картковому рахунку до якого прикріплена дана карта, чи взагалі в сумі на всіх рахунках у банку (як в альфі)?
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Sain_повернувся
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Додано: Чет 22 вер, 2022 05:25
Sain_повернувся, достатньої мати картку в безкоштовному тарифі "Райфкартка" (це може бути й картка АТБ). При оформленні депозиту відкривається валютний рахунок, на якій будуть зараховані % й тіло самого депозиту. Зняття коштів із цього рахунку безкоштовно.
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Howl
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Додано: Чет 22 вер, 2022 10:27
Howl дякую
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Sain_повернувся
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Додано: Чет 22 вер, 2022 12:08
Howl Глянув тарифи, картка АТБ, на відміну від Райф+ має платні смс інформвання та СЕП, тобто в реальності ніби виходить дорожчою за Райф+...
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Sain_повернувся
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Додано: Чет 22 вер, 2022 12:41
Sain_повернувся написав:Howl
Глянув тарифи, картка АТБ, на відміну від Райф+ має платні смс інформвання та СЕП, тобто в реальності ніби виходить дорожчою за Райф+...
Її мона випускати як додаткову ддо Пакету.
Райф+ теж має умовну абонку
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Додано: Чет 22 вер, 2022 14:03
Ну SMS можна вимкнути, PUSH надходять у застосунок безкоштовно
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Howl
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Додано: Чет 22 вер, 2022 14:12
Howl вимикаються в додатку? СЕПа платні, так?
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Sain_повернувся
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Чет 22 вер, 2022 12:16
Doda
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