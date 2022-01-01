Платні СМС типово не підключені, щоб на них попасти потрібно явно цього захотіти. Яку роль грає платність вихідного СЕП при відкритті конвертаційного депозиту, що ви означили як єдину мету відкриття картки?
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Додано: Чет 22 вер, 2022 15:54
Додано: П'ят 23 вер, 2022 08:01
Re: Райффайзен Банк
Я правильно розумію, що вихідний СЕП коштує 3 грн незалежно від суми (райфкарта АТБ)? Як довго він іде в цьому банку?
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