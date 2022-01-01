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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 45464748

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 15:54

  Sain_повернувся написав:Howl вимикаються в додатку? СЕПа платні, так?

Платні СМС типово не підключені, щоб на них попасти потрібно явно цього захотіти. Яку роль грає платність вихідного СЕП при відкритті конвертаційного депозиту, що ви означили як єдину мету відкриття картки?
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 08:01

Re: Райффайзен Банк

Я правильно розумію, що вихідний СЕП коштує 3 грн незалежно від суми (райфкарта АТБ)? Як довго він іде в цьому банку?

І ще питання: чи можливо вивести кошти з Універсальний+ без комісії? Напряму на райфкарту чи спочатку на Унів. безстроковий?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:01

  Rebel написав:Я правильно розумію, що вихідний СЕП коштує 3 грн незалежно від суми (райфкарта АТБ)? Як довго він іде в цьому банку?

идет быстро, но в выходные, кажется, так и не научились наружу
cohan
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