Платні СМС типово не підключені, щоб на них попасти потрібно явно цього захотіти. Яку роль грає платність вихідного СЕП при відкритті конвертаційного депозиту, що ви означили як єдину мету відкриття картки?
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Додано: Чет 22 вер, 2022 15:54
Додано: П'ят 23 вер, 2022 08:01
Re: Райффайзен Банк
Я правильно розумію, що вихідний СЕП коштує 3 грн незалежно від суми (райфкарта АТБ)? Як довго він іде в цьому банку?
І ще питання: чи можливо вивести кошти з Універсальний+ без комісії? Напряму на райфкарту чи спочатку на Унів. безстроковий?
Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:01
Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:16
Re: Райффайзен Банк
Відкрив онлайн універсальний+, прийшов договір про відкриття, у договорі прописані обіцяні 4%, а в ІБ, в описі депозиту, написано 0.00%. Це нормально?
Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:34
Додано: Суб 24 вер, 2022 00:02
параллельно с депозитами наоткрывалась целая кипа текущих счетов.
и после открытия таких счетов приходила смс, что они подключены к смс
эти смс-информирования без оплаты?
если платно - то где это отключается?
и ещё вопрос если евровый депозит вдруг кончается в субботу в которую снимается 2 евро - то попадалово на комиссию? или выплата депозита будет перенесена на понедельник?
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